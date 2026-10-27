Šmita "Rangers" turpina neveiksmju joslu, Bļugera "Maple Leafs" apstājas pie četru uzvaru virknes
Naktī uz 27. oktobri Latvijas hokejistu pārstāvētie klubi Nacionālajā hokeja līgā piedzīvoja zaudējumus.
"Rangers" vēl viens zaudējums
Latvijas aizsargs Alberts Šmits pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Ņujorkas "Rangers" cieta zaudējumu pret Losandželosas "Kings". "Rangers" savā laukumā piekāpās ar rezultātu 3:6 (1:3, 1:2, 1:1), piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas.
Šmits laukumā pavadīja 13 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu metienu pa vārtiem, bloķēja vienu pretinieku raidījumu, pielietoja vienu spēka paņēmienu, nopelnīja divu minūšu noraidījumu, zaudēja vienu ripu un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Uzvarētāju rindās trīs punktus sakrāja Drū Dautijs (1+2), pa 1+1 pievienoja Artēmijs Panarins un Jūels Edmundsons, bet vēl pa vārtiem guva Teilors Vords, Maikijs Andersons un Brands Klārks. "Rangers" sastāvā Tajs Kartjē guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, bet vēl pa reizei precīzi meta Džonatans Taners Millers un Ādams Fokss.
"Rangers" pēc 14 spēlēm ar 15 punktiem ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Edmontonas "Oilers" hokejistus.
"Maple Leafs" pārtrūkst uzvaru sērija
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Toronto "Maple Leafs" cieta zaudējumu pret Kalgarī "Flames". "Maple Leafs" izbraukumā ar 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) piekāpās Kalgarī "Flames", pārtraucot četru uzvaru sēriju.
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Bļugers laukumā pavadīja 14 minūtes un 27 sekundes, tostarp četras minūtes un 21 sekundi spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs izdarīja trīs metienus pa vārtiem, bloķēja vienu raidījumu, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, uzvarēja astoņos no 11 iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Uzvarētāju rindās Matvejs Gridins izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli (2+1), pa 1+1 sakrāja Džoels Farabī un Martins Pospišils, bet vēl vienus vārtus guva Mīkaels Baklunds. "Maple Leafs" sastāvā precīzi metieni padevās Īstonam Kovanam un Viljamam Nīlanderam.
Toronto "Maple Leafs" pēc 14 spēlēm ar 16 punktiem ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs ceturtdien no rīta pēc Latvijas laika, kad viesos mērosies spēkiem ar Sietlas "Kraken".