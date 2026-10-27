PSG futbolisti pārspēj Lionas "Olympique", izvirzoties Francijas čempionāta līderpozīcijās
Parīzes "Saint-Germain" (PSG) pirmdien Francijas futbola čempionāta astotās kārtas noslēdzošajā mačā savā laukumā ar 2:0 (0:0) pārspēja Lionas "Olympique", turnīra tabulā pakāpjoties uz pirmo vietu.
Pirmajā puslaikā bumbu vairāk pārvaldīja parīzieši, taču pie labām vārtu gūšanas iespējām ne laukuma saimnieki, ne viesi nespēja tikt. Otrajā puslaikā pēc spēlētām aptuveni septiņām minūtēm PSF futbolisti varēja izvirzīties vadībā, bet Žuāu Nevešs sita pāri viesu vārtiem. Piecas minūtes vēlāk pēc stūra sitiena arī Lionas komanda varēja gūt pirmos vārtus, taču Musa Niakatē no tuvas distances sita garām vārtiem.
Otrā puslaika turpinājumā Parīzes vienība tomēr panāca 1:0, kad 72. minūtē pēc Mikas Godtsa piespēles viesu vārtos bumbu nogādāja Senijs Majulu.
12 minūtes vēlāk PSG pretuzbrukumā dubultoja pārsvaru, savus pirmos vārtus Parīzes komandas rindās gūstot Godtsam.
PSG ar 17 punktiem astoņās spēlēs turnīra tabulā pakāpās uz pirmo pozīciju, apsteidzot otrās vietas īpašnieci "Stade Rennais" par vienu punktu. Lionas komanda ar 14 punktiem ierindojas piektajā pozīcijā.