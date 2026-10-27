Par labāko pasaules futbolistu negaidīti atzīts Anglijas uzbrucējs Harijs Keins
Pirmdien, 26. oktobrī, prestižo "Ballon d’Or" balvu saņēmis 33 gadus vecais Anglijas uzbrucējs Harijs Keins. Pirms ceremonijas daudzi prognozēja, ka iepriekšējās sezonas labākā futbolista titulu varētu saņemt "Barcelona" uzbrucējs Lamins Jamals vai Madrides "Real" uzbrucējs Kilians Mbapē.
"Daudzi, iespējams, nebūtu domājuši, ka nonākšu tik tālu. Varbūt arī es pats. Karjeras sākumā piedzīvoju daudz kāpumu un kritumu. Man bija jābūt pacietīgam, smagi jāstrādā un jātic sev," pēc uzvaras sacīja Keins.
Minhenes "Bayern" uzbrucējs kļuvis par piekto Anglijas futbolistsu, kurš saņēmis šo balvu. Iepriekš to izcīnīja Stenlijs Metjūss, Bobijs Čārltons un Kevins Kīgans, kurš uzvarēja divus gadus pēc kārtas.
Apbalvošanas ceremonijā Londonā otro vietu ieguva Francijas izlases un Madrides "Real" uzbrucējs Kiljans Mbapē, bet trešais bija Spānijas izlases un "Barcelona" futbolists Lamins Jamals.
Rekordsezona Minhenes "Bayern"
Aizvadītajā sezonā Keins "Bayern" rindās 51 spēlē guva 61 vārtus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles. Tik daudz vārtu vienā sezonā Minhenes kluba sastāvā vēl nebija guvis neviens futbolists. Keins bija rezultatīvākais arī Vācijas bundeslīgā, kur izcēlās ar 36 vārtiem, un Čempionu līgā guva 14 vārtus. Vācijas kausa finālā viņš ar "hat-trick" palīdzēja komandai uzvarēt Štutgartes "VfB" ar 3:0.
Anglijas izlases labā Keins sezonas laikā guva vēl 12 vārtus, sešus no tiem – Pasaules kausa finālturnīrā. Kopumā viņam bija 73 vārti 65 spēlēs. Vairāk vienā sezonā Eiropas vadošo līgu futbolā spējis gūt tikai Lionels Mesi – 82 vārtus "Barcelona" un Argentīnas izlases rindās 2011./2012. gada sezonā.
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Ar "Bayern" Keins kļuva par Vācijas čempionu un ieguva arī Vācijas kausu. Čempionu līgā komanda sasniedza pusfinālu, bet Anglijas izlase Pasaules kausu noslēdza trešajā vietā. Tādējādi uzbrucējs saņēma balvu, lai gan sezonā neizcīnīja nevienu no lielākajām starptautiskajām trofejām – Pasaules kausu, Čempionu līgu vai kontinenta čempionu titulu.
Pēdējo 20 gadu laikā tikai piecas reizes "Ballon d’Or" ieguvis futbolists, kurš attiecīgajā sezonā nebija triumfējis kādā no šiem turnīriem. Pirms Keina tas izdevās Lionelam Mesi un Krištianu Ronaldu.
Keina panākums ir īpašs arī "Bayern" vēsturē: kluba futbolists šo balvu nebija saņēmis kopš Kārļa-Heinca Rūmeniges uzvaras 1981. gadā. Par Keina sasniegumu godu Londonas "Wembley" stadiona arkas pirmdienas vakarā izgaismoja zelta krāsā. Anglijas izlases galvenais treneris Tomass Tuhels uzvaru nosauca par lielu godu, savukārt princis Viljams Keinu raksturoja kā izcilu kapteini un ievērojamu spēlētāju.
Labākā futboliste – spāniete Aleksija Puteljasa
Sieviešu "Ballon d’Or" balvu trešo reizi karjerā saņēma spāniete Aleksija Puteljasa. Pagājušajā sezonā viņa ar "Barcelona" izcīnīja četrus titulus un 53 spēlēs kluba un izlases sastāvā guva 26 vārtus. Šovasar futboliste pēc 14 sezonām "Barcelona" komandā pārcēlās uz Londonas "City Lionesses".
Par labāko vīriešu komandu tika atzīta Parīzes "Saint-Germain", kas uzvarēja Čempionu līgā un Francijas čempionātā. Sieviešu konkurencē balvu saņēma "Barcelona", kas sezonu noslēdza ar četrām trofejām. Labākā trenera balvas tika Spānijas vīriešu izlases trenerim Luisam de la Fuente un "Barcelona" sieviešu komandas vadītājam Pere Romeu.
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Reimona Kopas balvu kā labākais jaunais futbolists līdz 21 gada vecumam trešo sezonu pēc kārtas saņēma Jamals. Sieviešu konkurencē šo balvu otro gadu pēc kārtas ieguva viņa komandas biedrene Viki Lopesa.
Ļeva Jašina balvu kā labākais vārtsargs vīriešu konkurencē saņēma Spānijas izlases un Bilbao "Athletic" vārtsargs Unai Simons, bet sieviešu konkurencē – "Barcelona" un Spānijas izlases vārtsardze Katalina Kolja. Gerda Millera balvas rezultatīvākajiem sezonas futbolistiem ieguva Keins un meksikāniete Šarlina Koralla.