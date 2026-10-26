Feldbergs izceļas ASV koledžu hokejā un saņem nedēļas labākā spēlētāja godu
Foto: AP/Scanpix
Latvijas vārtsargs Linards Feldbergs.
Hokejs

Feldbergs izceļas ASV koledžu hokejā un saņem nedēļas labākā spēlētāja godu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas vārtsargs Linards Feldbergs iekļauts starp aizvadītās nedēļas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) "Hockey East" konferences labākajiem spēlētājiem.

Feldbergs izceļas ASV koledžu hokejā un saņem nedē...

Feldbergs, kurš aizvada savu pirmo sezonu NCAA, aizvadītajā nedēļā sargāja Merimekas koledžas "Warriors" vienības vārtos divās uzvarās pār Notrdamas Universitātes komandu. Latvietis kopā tika galā ar 62 no 66 metieniem un tika pie rezultatīvas piespēles, kas palīdzēja izcīnīt uzvaru papildlaikā.

Latvijas vārtsargs tika atzīts par konferences labāko aizsardzības spēlētāju, kamēr labākā vārtsarga godu izpelnījās Providensas koledžas komandas vārtsargs Džeks Pārsons.

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