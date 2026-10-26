Latvijas vārtsargs Linards Feldbergs.
Hokejs
Šodien 23:11
Feldbergs izceļas ASV koledžu hokejā un saņem nedēļas labākā spēlētāja godu
Latvijas vārtsargs Linards Feldbergs iekļauts starp aizvadītās nedēļas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) "Hockey East" konferences labākajiem spēlētājiem.
Feldbergs, kurš aizvada savu pirmo sezonu NCAA, aizvadītajā nedēļā sargāja Merimekas koledžas "Warriors" vienības vārtos divās uzvarās pār Notrdamas Universitātes komandu. Latvietis kopā tika galā ar 62 no 66 metieniem un tika pie rezultatīvas piespēles, kas palīdzēja izcīnīt uzvaru papildlaikā.
Latvijas vārtsargs tika atzīts par konferences labāko aizsardzības spēlētāju, kamēr labākā vārtsarga godu izpelnījās Providensas koledžas komandas vārtsargs Džeks Pārsons.