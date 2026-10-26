“Riga” gūst piecus vārtus pret “Grobiņu” un turpina pakaļdzīšanos RFS
"Riga" pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 34. kārtas noslēdzošajā mačā viesos ar 5:2 (4:0) pārspēja "Grobiņu", kas jau spēles ievadā palika mazākumā.
Rīdzinieki izvirzījās vadībā ceturtajā minūtē, kad pēc ātras saspēles pretinieku aizsardzības zonā vārtus guva Samuēls Pedru.
Turpinājumā 12. minūtē "Grobiņa" palika mazākumā pēc Aleksa Jovanoviča sarkanās kartītes. "Riga" arī viņa pārkāpumā tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Muhameds Badamosi.
Desmit minūšu nogrieznī mājinieku vārtsargu vēl pārspēja Koli Sako un Badamosi, panākot 4:0 "Riga" labā.
Pirmā puslaika beigās mājinieku pārstāvis Milans Korēns pēc sadursmes ar "Riga" kapteini Antoniju Černomordiju nevarēja turpināt maču, un laukumā nāca arī neatliekamās palīdzības mediķi. Korēnam vairākas minūtes tika sniegta palīdzība, bet laukumu viņš pameta uz nestuvēm.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 22 minūtēm piektos rīdzinieku vārtus guva Saladīns Ulads.
Atlikušajā spēles laikā "Grobiņai" izdevās nogādāt bumbu viesu vārtos vēl divas reizes, 79. un 89. minūtē precīzam esot Artjomam Puzirevskim.
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"Riga", kas šosezon spēlē arī UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, tika pie piektās uzvaras pēc kārtas un turpina cīņu par čempiontitulu.
Šosezon visās trīs iepriekšējās reizēs pie "sausās" uzvaras tikuši rīdzinieki - 3:0, 2:0 un 4:0.
Sestdien "Liepāja" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" vienību, bet svētdien "Auda" ar 4:1 apspēlēja Ogres "United", "Daugavpils" ar 1:0 uzvarēja "Jelgavu" un RFS ar 3:0 guva panākumu pār "Super Nova" komandu
Turnīra tabulā RFS komandai ir 86 punkti 34 spēlēs, "Riga" guvusi 82 punktus, tālāk 67 punkti ir "Auda" vienībai, 48 punkti - "Daugavpilij", 47 punkti - "Liepājai", 38 punkti ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti - "Grobiņai", "Tukums 2000" vienībai ir 25 punkti, bet 18 punktus iekrājusi Ogres "United", kas vairs nevar nosargāt vietu virslīgā un nākamsezon cīnīsies Latvijas pēc spēka otrajā līgā.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.