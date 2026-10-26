Pēc motosacensībām Liepājā septiņi sportisti nonāk mediķu rokās; notikušo izmeklē
Pēc motosporta sacensībām "Amber Piston Hard Enduro", kas pagājušajā sestdienā, 24. oktobrī, notika kādreizējās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijā, septiņi sportisti ar dažāda smaguma pakāpes ķīmiskajiem apdegumiem vērsušies pēc palīdzības Liepājas Reģionālajā slimnīcā, apstiprināja slimnīcas sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Indra Grase.
Viņa informēja, ka cietušo apakšstilbi ir guvuši vieglus līdz vidēji smagus ķīmiskos apdegumus. Visi pacienti pēc apskates ārstējas ambulatori ģimenes ārstu uzraudzībā.
Latvijas Motosporta federācijas Enduro komisijas pārstāvis Kaspars Ērkulis pastāstīja, ka četri sportisti, kuriem bija smagāki apdegumi, ir vērsušies Valsts apdegumu centrā, lai pārbaudītu savu veselību.
"Cietušo vidū ir visu Baltijas valstu motosportisti. Ar visiem cietušajiem sportistiem uzturam kontaktus un esam pabrīdinājuši, ka vismazāko aizdomu gadījumā ir jāvēršas pēc palīdzības pie mediķiem," informēja Ērkulis.
Viņš pastāstīja, ka Latvijas Motosporta federācija bija saņēmusi visus saskaņojumus sacensību organizēšanai, sacensības un sportisti bija apdrošināti.
"Bijusī "Liepājas metalurga" teritorija ar pamestām ēkām, betona šķēršļiem, ķieģeļu kalniem un citiem ļoti tehniskiem elementiem bija ļoti piemērota vieta augsta sarežģītības līmeņa sacensībām," skaidro Ērkulis.
Sportisti jau iepriekš bija trenējušies šajā trasē, taču nekas neesot liecinājis par to, ka varētu pastāvēt kādi riski sportistu veselībai.
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"Šī ir nelaimīga sakritība, kuras rezultātā sportisti ir guvuši ķīmiskus apdegumus, nevis organizatoru nolaidība vai nevērība," pauda Ērkulis.
Viņš informēja, ka arī Valsts vides dienests (VVD) ir paņēmis augsnes paraugus, kuru sastāvu analizēs, lai pārliecinātos, kas varēja izraisīt ķīmisku apdegumu. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas varēs saprast, kādēļ sportisti guva ķīmiskus apdegumus.