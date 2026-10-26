LOK paziņo datumus, kad Latvijas pārstāvji dosies uz IV Vasaras Pasaules Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm Dakarā
Latvijas Olimpiskā komitejas (LOK) pavēstījusi datumus, kad Latvijas jaunatnes Olimpiskās delegācijas pārstāvji no starptautiskās lidostas “Rīga” dosies uz IV Vasaras Pasaules Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm, kas no 31. oktobra līdz 13. novembrim norisināsies Senegālas galvaspilsētā Dakarā.
Latviju pārstāvēs 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās, bet kopumā Latvijas delegācijā iekļauti 40 dalībnieki, tostarp 14 treneri un tehniskais personāls, 3 medicīnas darbinieki un 5 komandas vadības un informatīvā atbalsta pārstāvji, nodrošinot pilnvērtīgu atbalstu jaunajiem talantiem viņu karjeras nozīmīgākajās sacensībās.
27. oktobrī izlidos 13 personas — peldētāji, piekrastes airēšanas, u-šu pārstāvji, kā arī medicīniskais personāls un mediju atbalsta komanda. 1. novembrī izlidos 7 personas — 3x3 basketbolisti un triatlonisti. 3. novembrī izlidos 16 personas, kas pārstāvēs boksu, burāšanu, pludmales cīņu, riteņbraukšanu, taekvondo un vieglatlētiku, bet 8. novembrī 2 personas, kas pārstāvēs breika dejas.
Pasaules Jaunatnes Olimpiskās spēles Dakārā būs vēsturisks notikums, jo šis ir pirmais šāda mēroga Olimpiskās kustības pasākums, kas norisinās Āfrikas kontinentā. Latvijas pārstāvētie sporta veidi un disciplīnas Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlējās tiks aizvadīti trijos galvenajos sacensību reģionos. Sali reģionā norisināsies ūdens un pludmales sporta veidi — piekrastes airēšana (pludmales sprints), pludmales cīņa, burāšana, kā arī triatlons. Dakaras reģionā sacensības notiks 3x3 basketbolā, breika dejās, peldēšanā, šosejas riteņbraukšanā, taekvondo un vieglatlētikā. Savukārt Diamniadio norisināsies bokss un u-šu.
Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas dalību IV Vasaras Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs “Dakara 2026” atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, “Moller Auto”, “Sportland”, tirdzniecības centrs “Domina Shopping”, juvelierizstrādājumu tīkls “GIVEN”, nacionālā aviokompānija “airBaltic” un izdevniecība “Rīgas Viļņi”.