Baltijas Asambleja oficiāli atbalsta iniciatīvu “Baltijas māja” LA28
Piektdien, 23. oktobrī, Tallinā noslēdzās Baltijas Asamblejas 45. sesija, kurā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamentārieši pieņēma oficiālo sesijas rezolūciju. Tajā starp reģionam būtiskajām prioritātēm parādās un tiek oficiāli atbalstīta visu trīs valstu Nacionālo Olimpisko komiteju kopīgā iniciatīva - "Baltijas māja" (House of Baltics), kas tiks realizēta 2028. gada Vasaras Olimpiskajās un Paralimpiskajās spēlēs Losandželosā (LA28).
Rezolūcijā Baltijas Asambleja aicina Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamentus, valdības un Baltijas Ministru padomi atbalstīt un veicināt "Baltijas mājas" kā kopīga trīs valstu paviljona izveidi. Tā kalpos kā starptautiska platforma Baltijas valstu kultūras, sporta, inovāciju un sasniegumu prezentēšanai starptautiskajai auditorijai, kā arī tiks aktīvi izmantota reģiona globālās atpazīstamības un diplomātisko aktivitāšu veicināšanai.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: “Šis ir ļoti vērtīgs un nozīmīgs atbalsts, kas skaidri liek saprast, ka mūsu kopīgā iniciatīva jau šobrīd ir augstu novērtēta un tajā tiek saskatīts liels potenciāls. Tas ir tieši tas, ko mēs visi vēlamies - paplašināt sporta tēmu, tajā organiskāk ietverot kultūru, valsts tēlu, uzņēmējdarbību, aizsardzību un daudzas citas šķautnes. Tieši caur šo visaptverošo pieeju mēs varam visspilgtāk un pārliecinošāk stāstīt savas valsts un visa Baltijas reģiona stāstu pasaulē.”
Šis parlamentāriešu lēmums seko pēc tam, kad šā gada 10. un 11. septembrī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Baltijas Asamblejas komiteju sēdē iepazīstināja deputātus ar šo projektu. Deputāti un komiteju vadība to novērtēja ļoti atzinīgi, saskatot tajā spēcīgu simbolisku un praktisku vēstījumu par Baltijas valstu vienotību un spēju apvienot spēkus uz pasaules lielākās sporta skatuves.
Projekts "Baltijas māja" balstās uz Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Nacionālo Olimpisko komiteju noslēgto saprašanās memorandu. Spēļu laikā Losandželosā tā būs trīs kaimiņvalstu kopīga mājvieta un satikšanās vieta sportistiem, delegācijām, partneriem, medijiem un viesiem. Projektu plānots realizēt Vende muzejā (Wende Museum) Kalverstijā, Losandželosā.
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Oficiālais Baltijas Asamblejas rezolūcijas atbalsts sniedz projektam nepieciešamo starpvalstu politisko pamatu, kas dod skaidru signālu visu trīs valstu atbildīgajām ministrijām, diplomātiskajām misijām un sadarbības partneriem par "Baltijas māju" kā vienotu un prioritāru valstu sadarbības projektu.