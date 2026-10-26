Rolandam Šmitam mazrezultatīvākā spēle kārtējā zaudējumā Ķīnā
Ar ne to labāko sniegumu Ķīnas Basketbola asociācijas (NBA) ietvaros atzīmējās Rolands Šmits, kura pārstāvētajai komandai jau piektais zaudējums sezonā.
Latvijas basketbolists Rolands Šmits pirmdien guva trīs punktus Ninbo "Rockets" zaudējumā Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) piektās kārtas mačā. "Rockets" savā laukumā ar 76:85 (29:18, 21:23, 15:27, 11:17) zaudēja Dzjiliņas "Northeast Tigers", piedzīvojot piekto zaudējumu tikpat spēlēs.
Šmits laukumā pavadītajās 23 minūtēs un 41 sekundē realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, bet netrāpīja grozā nevienu no trim divpunktu metieniem. Latvieša rēķinā arī sešas atlēkušās bumbas, pārķerta bumba, rezultatīva piespēle, kļūda, četras personīgās piezīmes un +/- rādītājs -18.
Šī kļuva par Šmita mazrezultatīvāko spēli Ķīnā līdzšinējā sezonā. Arī 23:41 minūte laukumā ir mazākais laiks kādā no piecām spēlēm - pirms tam viņam tas bija 25:18 iepriekšējā zaudējumā pret "Guandong". Piecās spēlēs Šmits vidēji guvis 11,6 punktus un izcīnījis septiņas atlēkušās bumbas.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 21 punktu un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Franko Milers, bet 16 punktus guva Kevins Luo. Uzvarētājiem 22 punktus sakrāja Dzjans Veidze.
Artūra Žagara pārstāvētā Džedzjanas "Golden Bulls" piektās kārtas maču aizvadīs otrdien savā laukumā pret Liaoninas "Flying Leopards". "Golden Bulls" ar divām uzvarām četrās spēlēs ieņem devīto vietu 20 komandu konkurencē, bet "Rockets" ar pieciem zaudējumiem ir pēdējā.