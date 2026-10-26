Šmita "Rangers" problemātiskajā vārtsarga pozīcijā piesaista 38 gadus veco Raimeru
Alberta Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers" paziņojusi par jauna hokejista piesaisti vārtsarga pozīcijā, kurā izjusti robi traumu dēļ.
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubam Ņujorkas "Rangers", kuru pārstāv latviešu aizsargs Alberts Šmits, pievienojies pieredzējušais vārtsargs Džeimss Raimers. Kā pavēstīja komanda, līgums ar 38 gadus veco vārtsargu noslēgts uz līdz sezonas beigām par minimālo summu 850 000 ASV dolāru (759 400 eiro).
Welcome to New York! We've agreed to terms with goaltender James Reimer on a one-year contract → https://t.co/9qLdwDgffi https://t.co/TPtRliCHaQ— New York Rangers (@NYRangers) October 25, 2026
"Rangers" papildinājums vārtsargu līnijā bija nepieciešams pēc pirmā numura Igora Šestjorkina gūtās traumas oktobra sākumā. Ceļgala savainojuma dēļ viņš šosezon vairs nespēlēs. Tāpat šajā sezonā savainojuma dēļ vārtos nav stājies nomināli otrais numurs Jonass Korpisalo, kurš turpina atgūties no ķermeņa lejasdaļas traumas. Viņš vieglus treniņus atsāka aizvadītās nedēļas nogalē.
Tikmēr par komandas pirmo vārtsargu kļuvis 24 gadus vecais Dilans Garands, kurš deviņos mačos atvairījis 90% metienu, vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 2,65 ripas un ticis pie vienas "sausās" spēles. Līdz šai sezonai Garandam NHL bija trīs mači - visi pagājušajā sezonā. Veterāns Raimers šo sezonu sāka "Rangers" fārmkluba Hārtfordas "Wolf Pack" rindās Amerikas hokeja līgā (AHL), kur laukumā devās vienā spēlē un palika nepārspēts.
Pagājušajā sezonā Raimers pārstāvēja Otavas "Senators" un 14 mačos vidēji vārtos ielaida 2,42 ripas, atvairīja 88,6% metienu un tika pie vienas "sausās" spēles. NHL karjeras laikā Raimers 16 sezonās laukumā devies 539 spēlēs, pārstāvot "Senators", Bufalo "Sabres", Anaheimas "Ducks", Detroitas "Red Wings", Sanhosē "Sharks", Karolīnas "Hurricanes", Floridas "Panthers" un Toronto "Maple Leafs". Vidēji viņš zaudējis 2,72 ripas, atvairījis 90,9% metienu un aizvadījis 32 "sausās" spēles. Stenlija kausā vārtsargam ir 11 mači, kuros viņš caurmērā ielaidis 2,7 vārtus un atvairījis 92,5% metienu.
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"Rangers" ar 15 punktiem 13 spēlēs Austrumu konferencē atrodas sestajā pozīcijā un nākamo maču aizvadīs naktī uz otrdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Losandželosas "Kings" hokejistus.