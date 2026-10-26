“Olimpieši skolās ar Rimi” dodas uz Zemgales reģionu
Trešdien, 28. oktobrī, plkst. 10.00 un 12.00 Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā norisināsies projekta “Olimpieši skolās ar Rimi” ceturtais reģionālais pasākums. Tajā pulcējās Zemgales reģiona 5.-8. klašu skolēni un skolotāji no Zemgales vidusskolas, Zālītes pamatskolas, Jelgavas Lielupes vidusskolas, Misas pamatskolas, Jaunpils pamatskolas un Vecsaules pamatskolas, lai kopā ar Latvijas sporta personībām un “Rimi Bērniem” eksperti aizvadītu izglītojošu un aktīvu dienu.
Pasākumā Jelgavā jaunieši klātienē tiksies ar:
• Aiju Krišjāni - "Rimi Bērniem" eksperti, klīnisko psiholoģi;
• Robertu Akmeni - smaiļotāju, Olimpisko spēļu dalībnieku un jaunievēlētās LOK Atlētu komisijas vadītāju;
• Lauri Dārziņu - hokejistu, ilggadēju Latvijas izlases kapteinis un Olimpisko spēļu dalībnieku;
• Emīlu Dzilnu - paralimpieti, Parīzes Paralimpisko spēļu medaļnieku lodes grūšanā;
• Evitu Krievāni - šorttrekisti, Olimpisko spēļu dalībnieci;
• Elzu Gulbi - airētāju, Eiropas čempionāta medaļnieci;
• Miķeli Ercmani - stenda šāvēju, Eiropas čempionāta U-18 finālistu un Eiropas Jaunatnes olimpiskā festivāla dalībnieku
Iniciatīva, ko īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu, saglabā savu pamatmērķi - iedvesmot 5.-8. klašu jauniešus fiziski aktīvākam dzīvesveidam, sabalansētam uzturam un kvalitatīvam dienas režīmam. Šādas iniciatīvas nepieciešamību spilgti apliecina Slimību profilakses un kontroles centra pētījumu dati Latvijā: šobrīd tikai aptuveni 20 % pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas ieteikto fiziskās aktivitātes apjomu jeb vismaz 60 minūtes mērenas līdz augstas intensitātes slodzes katru dienu. Vienlaikus liekā ķermeņa masa vai aptaukošanās skar 20–25 % bērnu, bet vairāk nekā divas trešdaļas jauniešu skolas dienās cieš no miega trūkuma, ko būtiski ietekmē pārmērīgs ekrānlaiks. Projekta uzdevums ir sniegt jauniešiem praktiskus rīkus un iedvesmu šo rādītāju uzlabošanai.
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Lai atstātu paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, skolotāji saņems speciālas darba lapas tēmu turpināšanai stundās, savukārt skolēni tiks nodrošināti ar izglītojošiem un praktiskiem bukletiem. Projekta ietvaros īpaša uzmanība veltīta arī iekļaujošajai izglītībai, nodrošinot speciālās izglītības iestāžu klātbūtni un iesaisti.
Projekta 3. sezona jau aizvadīta trijos reģionālajos sabraukumos - Rīgā, Vidzemē un Kurzemē. Pēc gaidāmā pasākuma Zemgalē projekta noslēgums plānots 3. novembrī Daugavpilī.
Aizvadītajā 2025./2026. mācību gadā divās projekta sezonās piedalījās 24 skolas, sasniedzot 2 685 skolēnus. Šajā 2026./2027. mācību gadā projekta mērogs tiek paplašināts - klātienē plānots uzrunāt līdz pat 3 500 jauniešu. Ņemot vērā aizvadīto sezonu pieredzi, pasākumu norise ir pārcelta uz reģionālajiem Olimpiskajiem centriem, nodrošinot augstāku kapacitāti un piemērotu infrastruktūru. Projekts tiek īstenots ar “Rimi Latvia” un Olimpiskās Solidaritātes atbalstu.