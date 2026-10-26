Olimpisko spēļu medaļnieks Krūzbergs pirmajā Pasaules tūres posmā 1500 metros tiek līdz pusfinālam
Latvijas šorttrekists Roberts Krūzbergs svētdien Vankūverā Pasaules tūres pirmajā posmā 1000 metru distancē apstājās ceturtdaļfinālā, savukārt 1500 metros tika līdz pusfinālam.
Krūzbergs cīņā par vietu pusfinālā pāris apļus pirms finiša krita, tobrīd atrazdamies otrajā pozīcijā. Tā kā kritienu neveicināja neviens no konkurentiem, Krūzbergs netika iecelts nākamajā kārtā. Roberts Bērziņš šajā distancē nepārvarēja pirmo kārtu. Pārējās divās distancēs vistālāk aizcīnījās Krūzbergs 1500 metros, kur latvietis iekļuva pusfinālā.
Pasaules tūrē šosezon notiks septiņi posmi. Otrais no tiem pēc nedēļas notiks citā Kanādas pilsētā Monreālā, trešais un ceturtais - novembra otrajā pusē Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā un Ķīnas pilsētā Šanhajā, bet piektais - decembra sākumā Pekinā.
Janvāra vidū šorttrekisti Vācijas pilsētā Drēzdenē sacentīsies Eiropas čempionātā, bet sestais un septītais Pasaules tūres posmi februāra pirmajā pusē notiks Polijas pilsētā Gdaņskā un Nīderlandes pilsētā Tilburgā.
Sezona marta vidū beigsies ar pasaules čempionātu Seulā. Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1500 metros piektais finišēja pirmajā Pasaules tūres posmā Monreālā, bet 1000 metru distancē viņš piekto vietu izcīnīja Gdaņskā. Februāra vidū Krūzbergs izcīnīja bronzas medaļu Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās 1500 metru distancē.