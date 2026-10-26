Dončičs kļūst par pirmo jaunajā sezonā ar 50 punktu spēli, "Thunder" uzvaru aizēno šausminoša trauma
Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) tika aizvadītas kārtējās regulārā turnīra spēles.
Luka Dončičs svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē izcēlās ar 52 punktiem un kaldināja Losandželosas "Lakers" komandas uzvaru. "Lakers" izbraukumā ar rezultātu 132:123 (29:47, 45:24, 29:29, 29:23) uzvarēja Jūtas "Jazz" vienību.
Dončičs ir pirmais basketbolists, kurš šajā sezonā NBA sasniedzis 50 gūto robežu. Slovēnis realizēja astoņus tālmetienus, atdeva desmit rezultatīvas piespēles un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. Rezultatīvi uzvarētājiem spēlēja arī Ostins Rīvss, kurš guva 29 punktus. Pretiniekiem 28 punktus guva Lauri Markanens, 24 punkti, deviņas atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles bija Kejontem Džordžam, bet 20 punktus guva Džerens Džeksons.
LUKA JUST ERUPTED FOR 52 POINTS 🚨 🪄 52 PTS 🪄 8 REB 🪄 10 AST 🪄 2 STL 🪄 8 3PM 🪄 LAKERS ROAD WIN He becomes the first player in @Lakers franchise history to record 50+ PTS, 10+ AST, 5+ REB, and 5+ 3PM in a single game! https://t.co/mfUAJSEJYB— NBA (@NBA) October 26, 2026
"Lakers" ir viena no piecām Rietumu konferences komandām, kas sezonu sākušas ar trīs uzvarām trīs spēlēs. "Jazz" savukārt ir viens panākums trīs dueļos.
Citā spēlē Oklahomasitijas "Thunder" uzbrūkošais aizsargs Dželens Viljamss svētdien guva smagu potītes traumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
Mačā ar Losandželosas "Clippers", kad līdz pamatlaika beigām bija atlikusi viena minūte un 14 sekundes, Viljamss pēc caurgājiena uz grozu piezemējās uz kreisās kājas pēdas priekšpuses. Viljamss no laukuma tika nonests uz nestuvēm, un spēle atsākās tikai pēc piecām minūtēm.
Shai Gilgeous-Alexander and the rest of the Thunder were in disbelief after the injury Prayers up. 🙏 https://t.co/U9RvzkH3TD— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 26, 2026
"Thunder" šajā mājas spēlē uzvarēja ar rezultātu 108:101 (23:20, 20:26, 34:30, 31:25). Šejs Gildžess-Aleksandrs, kurš ar 34 punktiem bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, uzreiz pēc nepatīkamās epizodes nespēja valdīt asaras un bija emocionāls arī sarunā ar medijiem. "Viņš spēlē, mīl sacensties. Tāds viņš ir. Veiksme nav bijusi viņa pusē, taču viņš ir tam rūdīts," teica Gildžess-Aleksandrs.
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"Thunder" sezonas ievadā uzvarējusi visās trīs spēlēs, bet "Clippers" kontā ir viena uzvara trīs mačos.
NBA STANDINGS UPDATE ‼️ ▪ DET (#1 in the East) wins 3rd straight ▪ LAL (#2 in the West) wins 3rd straight ▪ OKC (#3 in the West) wins 3rd straight ▪ MEM (#4 in the West) wins 3rd straight ▪ IND rises to #6 in East https://t.co/byMs4LkzQX— NBA (@NBA) October 26, 2026