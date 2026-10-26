Ostapenko rangā noslīd zemāk, bet Zeltiņa sasniedz līdz šim labāko rezultātu karjerā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu pasaules rangā atkāpusies par divām pozīcijām un ir 26. vietā.
Ostapenko pagājušajā nedēļā startēja Ninbo "WTA 500" sacensībās, izstājoties pirmajā kārtā.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi vēl deviņas pozīcijas un ieņem 175. vietu. Beatrise Zeltiņa ir 32 pozīcijas augstāk un sasniegusi karjeras rekordu (399.), Elza Tomase ieguvusi divas pozīcijas (688.), bet Sabīne Rutlauka ir 25 vietas zemāk (742.). Adelīna Lačinova ir 23 ailītes augstāk (772.), astoņas pozīcijas atguvusi karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova (832.), desmit vietas augstāk ir Daniela Vismane (942.), Diāna Marcinkēviča atguvusi 30 pozīcijas (950.), Daniela Dārta Feldmane ir divas vietas augstāk (1329.), bet Annai Ozerovai ir 30 pozīciju kāpums (1438.).
Ranga augšgalā izmaiņu nav un līderpozīciju saglabā Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, kurai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka un krieviete Mirra Andrejeva. Ceturtajā vietā atrodas amerikāniete Džesika Pegula, piektā ir viņas tautiete Korija Gofa, sesto vietu ieņem ukrainiete Elina Svitoļina, kurai seko čehiete Karolīna Muhova, par ailīti uz augšu pakāpusies poliete Iga Švjonteka, kura apsteigusi čehieti Lindu Noskovu, savukārt labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Marta Kostjuka.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 12. pozīciju, bet Semeņistaja pakāpusies par vienu ailīti un atrodas 190. pozīcijā. Zeltiņa ir 15 pozīcijas augstāk (267.), Tomase atguvusi divas vietas (603.), bet Feldmane pakāpusies par desmit pozīcijām (941.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes.
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Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.