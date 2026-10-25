Mbapē liek raudāt Barselonai: "Real" izrauj uzvaru "El Clasico" pēdējās minūtēs
Kilianam Mbapē gūstot uzvaras vārtus 87. minūtē, Madrides "Real" svētdien Spānijas futbola klasikā jeb "El Clasico" uzvarēja "Barcelona" komandu.
"Real" izbraukuma spēlē "Camp Nou" stadionā uzvarēja ar rezultātu 2:1 (1:0).
Spēles 30. minūtē barselonieši bija spiesti veikt pirmo maiņu, jo traumu guva šonedēļ UEFA Čempionu līgā vārtus guvušais malējais aizsargs Šavi Espārs.
Tuvojoties puslaika beigām, 41. minūtē, pēc piespēles uz vārtu priekšu bumba skāra "Barcelona" spēlētāju un atsitās tieši pie Mbapē, kurš to raidīja vārtos un panāca 1:0 madridiešu labā.
Otrajā puslaikā, 61. minūtē, pēc Pedro Lopesa piespēles soda laukumā Rafaels Belloli no labās puses sita bumbu mērķī un izlīdzināja rezultātu. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas trīs minūtes, pēc Eduardo Kamavingas reida un piespēles bumba vārtu priekšā nonāca pie Mbapē, kurš to netraucēts raidīja tīklā - 2:1.
"Barcelona" ar 27 punktiem desmit spēlēs ir līdere, tai ar 25 punktiem seko Madrides "Atletico", 24 punktus guvusi Madrides "Real", bet 20 punktus iekrājusi Seviljas "Real Betis".