Antonelli triumfē ASV "Grand Prix", taču līdz F-1 čempiontitulam nāksies pagaidīt
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) 18. posmā - ASV "Grand Prix" -, taču vēl nenodrošināja čempiontitulu.
Antonelli varēja nodrošināt F-1 čempiontitulu, ja viņa komandas biedrs Džordžs Rasels finišētu ārpus labāko astotnieka un Luiss Hamiltons ("Ferrari") nebūtu augstāk par piekto vietu. Viņi finišēja attiecīgi astotajā un ceturtajā pozīcijā, tādējādi Antonelli titula nodrošināšana jāatliek uz nākamo posmu, kas pēc nedēļas notiks Meksikā.
Antonelli sacīksti sāka no pirmās vietas un to noturēja arī startā. Viņam līdzās startējušais Makss Verstapens ("Red Bull") sākotnēji zaudēja otro vietu, taču ātri to atguva un sekoja Antonelli.
Pēc boksu apmeklējuma Antonelli saglabāja pirmo vietu, bet sacīkstes beigu fāzē izvērtās strauja cīņa par otro pozīciju. Ciešā cīņā Šarls Leklērs bija pārāks pār Verstapenu un Lando Norisu ("McLaren"). Vēlāk Norisu apsteidza arī Hamiltons, kurš finišēja ceturtais.
Aiz Norisa sestajā vietā finišēja Izaks Hadžars ("Red Bull"), kuram sekoja Oskars Piastri ("McLaren"), astotais bija Rasels, devītais - Laiems Losons (RB), bet kā pēdējais pie punkta tika Pjērs Gaslī ("Alpine").
Kopvērtējumā pirmajā vietā ar 365 punktiem atrodas Antonelli, 242 punkti ir Raselam, 241 punkts - Hamiltonam, 236 punktus iekrājis Verstapens, Leklēram ir 233 punkti, kamēr Norisam un Piastri ir 211 un 144 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 607 punkti, "Ferrari" - 474, bet "McLaren" un "Red Bull" katra guvušas pa 355 punktiem.
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Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".