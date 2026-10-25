Sandis Vilmanis gūst pirmos vārtus sezonā, viņa "Panthers" Čikāgā sarūgtina "Blackhawks"
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis svētdien guva savus pirmos vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonā, ar Floridas "Panthers" komandu izcīnot uzvaru. "Panthers" viesos ar rezultātu 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) uzvarēja Čikāgas "Blackhawks".
Vilmanis šajā spēlē uz ledus bija 13 minūtes un četras sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Līdzšinējās desmit šīs sezonas NHL spēlēs Vilmanis bija atzīmējies ar vienu rezultatīvu piespēli. NHL karjerā viņam 30 pamatturnīra mačos ir četri gūti vārti un trīs rezultatīvas piespēles.
Aizsarga Uvja Jāņa Balinska šoreiz nebija "Panthers" komandas pieteikumā.
Spēles trešajā minūtē mājiniekus ar metienu no vārtu priekšas izvirzīja Raiens Grīns, bet septītajā minūtē "Panthers" pretuzbrukumā Vilmanis ieslidoja pretinieku zonā un pēcāk pats no vārtu priekšas ar nūjas lāpstiņas neērto pusi raidīja ripu tīklā - 1:1. Sešas minūtes pirms došanās pārtraukumā pēc metiena no zonas vidus Metjū Tkačaks pie vārtiem pielaboja metienu un vairākumā ieguva viesiem vadību.
Otrā perioda 12. minūtē Romans Kancerovs ar plaukstas metienu raidīja ripu vārtos un izlīdzināja rezultātu. Neizšķirts uz rezultāta tablo bija līdz trešās trešdaļas 18. minūtei, kad divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Larss Ēlers ātrā pretuzbrukumā panāca 3:2.
"Panthers" ar 14 punktiem 12 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, bet "Blackhawks" ar sešiem punktiem 11 cīņās ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā Rietumu konferencē.