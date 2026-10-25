Fēlikss Gavars nodrošina "Mlada Boleslav" uzvaru Čehijas līgas spēlē
Fēlikss Gavars bija vienīgais, kurš trāpīja pēcspēles metienu sērijā (foto: "BK Mladá Boleslav" / Facebook)
Hokejs

Fēlikss Gavars nodrošina "Mlada Boleslav" uzvaru Čehijas līgas spēlē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas uzbrucējs Fēlikss Gavars svētdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā realizēja uzvaras metienu pēcspēles metienu sērijā.

Fēlikss Gavars nodrošina "Mlada Boleslav" uzvaru Č...

"Mlada Boleslav" mājās ar 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) pārspēja Česke Budejovices "Motor" ar Renāru Krastenbergu ierindā.

Gavars bija vienīgais no deviņiem hokejistiem, kurš realizēja savu pēcspēles metienu. Kā pēdējais metienu izpildīja Krastenbergs, kurš nebija precīzs, tādējādi "Mlada Boleslav" komandai izcīnot uzvaru.

Citā mačā Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar rezultātu 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) pārspēja Plzeņas "Škoda" ar Kristiānu Rubīnu sastāvā, Haralds Egle un Roberts Mamčics ar Karlovi Varu "Energie" viesos ar 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) atzina Tršinecas "Ocelarzi" pārākumu, bet Jānis Jaks ar Litvīnovas "Verva" mājās ar 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) zaudēja Brno "Kometa" hokejistiem.

No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Energie", kas ar 25 punktiem 14 spēlēs atrodas trešajā vietā 14 komandu vidū.

Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".

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Fēlikss GavarsRenārs KrastenbergsKristaps ZīleHaralds EgleŠkodaRoberts MamčicsJānis Jaks

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