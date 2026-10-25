RFS sakauj "Super Novu", jau rīt var kļūt par Latvijas čempioni
RFS komanda svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 34. kārtas spēlē viesos ar rezultātu 3:0 (0:0) pārspēja "Super Nova" vienību un nostiprinājās cīņā par valsts čempiontitulu.
RFS jau pirmdien var nodrošināt Latvijas čempiontitulu, jā "Riga" viesos zaudēs "Grobiņai".
Svētdienas mačā RFS komandai divus vārtus guva Žiga Lipuščeks, bet vienus - Darko Lemajičs.
Viesi vadībā izvirzījās otrā puslaika sākumā, kad spēles 50. minūtē pēc Dmitrija Zelenkova izpildītā stūra sitiena precīzi ar galvu sita Lipuščeks. Deviņas minūtes vēlāk pēc Lašas Odišarijas centrējuma no labās puses Lemajičs vārtu priekšā pielika kāju un panāca 2:0.
Tuvojoties mača beigām, 88. minūtē pēc vēl viena Zelenkova stūra sitiena Lipuščeks ar galvu otro reizi raidīja bumbu tīklā - 3:0.
Sestdien "Liepāja" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" vienību, svētdien dienas pirmajā mačā "Auda" ar 4:1 apspēlēja Ogres "United", bet otrajā "Daugavpils" viesos ar 1:0 uzvarēja "Jelgavu".
Turnīra tabulā RFS komandai ir 86 punkti 34 spēlēs, "Riga" guvusi 79 punktus 33 mačos, tālāk 67 punkti 34 spēlēs ir "Auda" vienībai, 48 punkti - "Daugavpilij", 47 punkti - "Liepājai", 38 punkti ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti - "Grobiņai", "Tukums 2000" vienībai ir 25 punkti, bet 18 punktus iekrājusi Ogres "United", kas vairs nevar nosargāt vietu virslīgā un nākamsezon cīnīsies Latvijas pēc spēka otrajā līgā.
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2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.