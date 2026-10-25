Alberts Aleksanjans (foto: "IFK Norrköping" / Facebook)
Futbols
Šodien 19:25
Alberts Aleksanjans gūst pusi vārtu "Norrkoping" graujošā uzvarā. Klubs nākamsezon spēlēs Zviedrijas elites līgā
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Alberts Aleksanjans svētdien izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem Zviedrijas otrās līgas spēlē un kaldināja "Norrkoping" komandas uzvaru.
"Norrkoping" viesos ar rezultātu 4:0 (1:0) pārspēja "Norrby" futbolistus.
Pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc piespēles soda laukumā Aleksanjans vienā pieskārienā raidīja bumbu vārtos un panāca 1:0. Otro reizi latvietis bumbu pretinieku vārtos ieraidīja otrā puslaika kompensācijas laikā, izceļoties ar sitienu aiz soda laukuma robežas.
Aleksanjans šosezon 22 mačos guvis trīs vārtus, taču pēc debijas Latvijas izlasē viņam trīs spēlēs ir divi precīzi sitieni un divas rezultatīvas piespēles.
"Norrkoping" ir pārliecinoša turnīra līdere un nodrošinājusi ceļazīmi uz Zviedrijas augstāko līgu.