Ābola piespēle ļauj "Bern" pagarinājumā uzvarēt Šveices līgas mačā
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols svētdien Šveices hokeja līgas (NL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai "Bern" izcīnot uzvaru pagarinājumā.
"Bern" mājās ar 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) pārspēja "Lugano", kuras sastāvā nebija iekļauts Harijs Cjunskis.
Ābols tika pie rezultatīvas piespēles uzvaru nesošajos vārtos, kad pagarinājuma ceturtajā minūtē pēc viņa un Iena Mičela piespēlēm 2:1 panāca Valteri Merela.
Latvijas uzbrucējs uz ledus bija 16 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā bloķēja vienu metienu, uzvarēja astoņos no 16 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Ābols sezonas ievadā 13 spēlēs iekrājis 12 (6+6) punktus.
Citā spēlē Cīrihes "Lions" bez Rūdolfa Balcera sastāvā izbraukumā ar 5:1 (4:1, 0:0, 1:0) uzvarēja Ženēvas "Servette".
Turnīra līdere ar 39 punktiem 15 spēlēs ir "Lions", "Bern" ar 25 punktiem 14 cīņās ir piektā, Langnavas "Tigers", kurai nevar palīdzēt savainotais Oskars Lapinskis, ar 23 punktiem 16 mačos ir septītā, Denisa Smirnova pārstāvētā "Ajoie" ar 22 punktiem ir par vienu vietu zemāk, "Lugano" 19 punkti 15 mačos dod 11. vietu, bet Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers" ar 17 punktiem 16 mačos ir 13. vietā 14 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".