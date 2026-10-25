Žagars palīdz "Golden Bulls" saplosīt pretiniekus Ķīnas līgā
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) mačā guva 12 punktus un ar Džedzjanas "Golden Bulls" komandu izcīnīja uzvaru.
"Golden Bulls" viesos ar 91:49 (28:14, 21:10, 19:14, 23:11) pārspēja Čendu "Sichuan Blue Whales".
Žagars spēlēja 22 minūtes un 57 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trijiem divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un piecus no sešiem divu punktu metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un viena piezīme, iekrājot +/- rādītāju +22.
Rezultatīvākais starp uzvarētājiem bija Kristians Vitals, kurš maču noslēdza ar 14 punktiem, kamēr mājinieku rindās ar 14 punktiem un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Taišons Krofords.
"Golden Bulls" uzvarējusi trijos no četriem mačiem un ir piektajā pozīcijā, bet Rolanda Šmita pārstāvētā Ninbo "Rockets" ar četriem zaudējumiem četrās spēlēs ieņem pēdējo, 20. vietu.