Sesks un Francis svin uzvaru ERC Portugāles rallijā
Latvijas ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci svētdien Portugālē izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) septītajā posmā - Portugāles sešu ziemeļu pilsētu rallijā.
MRF komandas ekipāža Sesks/Francis, kas startē ar "Škoda Fabia RS" spēkratu, pēc pirmajiem četriem svētdienas ātrumposmiem kopvērtējumā atkāpās uz otro pozīciju, taču vēlāk atguva līderpozīciju.
Seska ekipāža ralliju noslēdza ar uzvaru pēdējā ātrumposmā, par trīs sekundes desmitdaļām pārspējot Bulgārijas pilotu, savulaik ar Latvijas licenci startējušo krievu Nikolaju Grjazinu ("Lancia"). Latvijas ekipāža līdz ar uzvaru posmā nodrošināja arī čempiontitulu savai MRF komandai.
Rallija kopvērtējumā Seska ekipāžu un francūzi Pablo Sarrazēnu ("Lancia") šķīra vairāk nekā viena minūte. Sezonas vērtējumā Seska ekipāža ierindojās piektajā vietā, bet par čempionu kļuva soms Tēmu Suninens.
Latvieši bija startējuši tikai vienā no iepriekšējiem sešiem ERC posmiem, maijā Zviedrijā izcīnot otro vietu ERC otrajā posmā - Skandināvijas rallijā. Portugālē notiek sacensību pēdējais posms.
Seska un Franča 2026. gada starptautisko sacensību programmā paralēli startiem pasaules rallija čempionātā (WRC) bija ieplānoti arī atsevišķi starti Eiropas čempionātā, lai turpinātu krāt pieredzi uz dažādiem segumiem un saglabātu sacensību ritmu starp WRC posmiem.