"Daugavpils" uzvar Jelgavā un apsteidz "Liepāju" cīņā par cerībām uz dalību Eirokausos
"Daugavpils" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 34. kārtas spēlē tika pie uzvaras, kas turnīra tabulā ļāva apsteigt "Liepāju" un pakāpties uz ceturto vietu.
"Daugavpils" viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja "Jelgavu", tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas. Vienīgie vārti mačā tika gūti 78. minūtē, kad daugavpiliešiem uzvaru atnesa Abdulkaders Traorē, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu no distances.
Svētdien vēl virslīgas līdere RFS izbraukumā spēkosies ar "Super Nova" futbolistiem.
Sestdien "Liepāja" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" vienību, bet svētdien dienas pirmajā mačā "Auda" ar 4:1 apspēlēja Ogres "United".
Pirmdien "Grobiņa" sava laukuma spēlē Liepājā tiksies ar "Riga" futbolistiem.
Turnīra tabulā pēc 33 kārtām līdere ar 83 punktiem ir RFS, 79 punkti ir "Riga" komandai, 67 punkti 34 spēlēs - "Auda" vienībai, 48 punkti - "Daugavpilij", 47 punkti - "Liepājai", 38 punkti 33 spēlēs ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti - "Grobiņai", "Tukums 2000" vienībai ir 25 punkti 34 mačos un 18 punkti 34 spēlēs - Ogres "United", kas vairs nevar nosargāt vietu virslīgā un nākamsezon cīnīsies Latvijas pēc spēka otrajā līgā.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.