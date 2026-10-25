"Riga" futbolistes trešo reizi pēc kārtas triumfē Latvijas čempionātā
"Riga" futbolistes svētdien vēl pirms noslēdzošajiem trīs mačiem nodrošināja "LuckyBet" Sieviešu futbola līgas (SFL) čempiontitulu trešo sezonu pēc kārtas.
"Riga" viesos ar 5:1 (2:1) pārspēja "Metta".
Laukuma saimnieces otrajā minūtē vadībā izvirzīja Anastasija Vainere, bet aptuveni astoņas minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Minami Oi, un pirmā puslaika turpinājumā "Riga" labā vārtus guva Jekaterina Haritonova, rezultātam kļūstot 2:1 viešņu labā. Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 20 minūtēm "Riga" pārsvaru dubultoja Karena Boliva, kura precīzi izpildīja 11 metru soda sitienu. Atlikušajā spēles laikā vēl "Metta" vārtos bumbu raidīja Signija Šenbrga un Oi.
"Riga" 21 spēlē iekrājusi 63 punktus, kamēr RFS ar 55 punktiem 22 mačos atrodas otrajā vietā un vairs nevar apsteigt līderes. "Metta" guvusi 43 punktus, "Iecava"/"Olaine" ir 27 punkti, "Auda" izcīnījusi 21 punktus, "Rīgas futbola skolai" ir 18 punkti, bet "Rēzekne" ir bez punktiem.
Četru apļu turnīrs, kurā par čempiontitulu cīnās septiņas vienības, beigsies novembrī.