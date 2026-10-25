"Auda" futbolisti liedz Ogres "United" pacīnīties par vietas nosargāšanu virslīgā
"Auda" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 34. kārtas spēlē izbraukumā ar 4:1 (3:1) pārspēja Ogre "United", kas pēc neveiksmes zaudēja vietu Latvijas spēcīgākajā līgā.
Pirmā puslaika vidū mājiniekus vadībā izvirzīja Leifs Fernandess, taču pēc astoņām minūtēm "Auda" panāca neizšķirtu, mājinieku vārtos bumbu raidot Endrū Apijam.
Pirmā puslaika izskaņā "Auda" tika pie diviem 11 metru soda sitieniem, kurus precīzi izpildīja Eduards Dašķevičs, viesiem pārņemot vadību ar 3:1.
Otrā puslaika kompensācijas laikā vēl ceturtos viesu vārtus guva Mohamuds Fofanā, un "Auda" tika pie pārliecinošas uzvaras.
Šosezon pirmā abu komandu spēle beidzās ar rezultātu 1:1, bet nākamajās ar 2:0 un 1:0 uzvarēja rīdzinieki.
Sestdien "Liepāja" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" vienību.
Pirmdien "Grobiņa" sava laukuma spēlē Liepājā tiksies ar "Riga" futbolistiem.
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Turnīra tabulā pēc 33 kārtām līdere ar 83 punktiem ir RFS, 79 punkti ir "Riga" komandai, 67 punkti 34 spēlēs - "Auda" vienībai, 47 punkti ir "Liepājai", 45 punkti 33 cīņās - "Daugavpilij", 38 punkti ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti - "Grobiņai", "Tukums 2000" vienībai ir 25 punkti 34 mačos un 18 punkti 34 spēlēs - Ogres "United", kas vairs nevar nosargāt vietu virslīgā un nākamsezon cīnīsies Latvijas pēc spēka otrajā līgā.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.