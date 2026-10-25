Seska ekipāža ERC Portugāles rallijā pirms pēdējiem četriem ātrumposmiem atkāpjas uz otro vietu
Latvijas ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci svētdien Portugālē Eiropas rallija čempionāta (ERC) septītajā posmā - Portugāles sešu ziemeļu pilsētu rallijā - pirms noslēdzošajiem četriem ātrumposmiem kopvērtējumā atkāpās uz otro vietu.
MRF komandas ekipāža Sesks/Francis, kas startē ar "Škoda Fabia RS" spēkratu, pirms noslēdzošās rallija dienas kopvērtējumā atradās pirmajā vietā, apsteidzot tuvāko sekotāju Somijas pilotu Ropi Korhonenu ("Toyota GR Yaris") par 10,5 sekundēm.
Svētdien, sacensībām aizritot miglainos laikapstākļos, pirmajos trīs ātrumposmos Sesks bija otrais, kamēr labāko rezultātu sasniedza Korhonens, latvieša pārsvaram sarūkot līdz 4,6 sekundēm.
Dienas ceturtajā ātrumposmā Latvijas ekipāža saskārās ar tehniskām problēmām, kas liedza sasniegt augstu rezultātu, bet etapā vēlreiz ātrākais bija Korhnonens, kurš pārņēma arī vadību kopvērtējumā.
Pirms noslēdzošajiem četriem ātrumposmiem Sesks kopvērtējumā atrodas otrajā pozīcijā un zaudē Korhonenam 8,2 sekundes.
Latvieši ir startējuši tikai vienā no iepriekšējiem sešiem ERC posmiem, maijā Zviedrijā izcīnot otro vietu ERC otrajā posmā - Skandināvijas rallijā.
Portugālē notiek sacensību pēdējais posms.
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Seska un Franča 2026. gada starptautisko sacensību programmā paralēli startiem pasaules rallija čempionātā (WRC) bija ieplānoti arī atsevišķi starti Eiropas čempionātā, lai turpinātu krāt pieredzi uz dažādiem segumiem un saglabātu sacensību ritmu starp WRC posmiem.