Latvijas sportists Raivo Saulgriezis.
Citi sporta veidi
Šodien 12:58
Saulgriezis labo Latvijas rekordu soļošanā pusmaratona distancē
Latvijas sportists Raivo Saulgriezis sestdien Vācijā "Lusatian Race Walking" sacensībās sasniedza jaunu Latvijas rekordu soļošanā pusmaratona distancē, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Saulgriezis finišu sasniedza pēc stundas un 28 minūtēm, kas ir jauns Latvijas rekords. Viņam tagad pieder Latvijas rekordi soļošanā gan maratona, gan pusmaratona distancēs.
Latvijas sportista sniegums Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") punktu tabulas vērtē dod 1135 punktus.
Uzvaru izcīnīja zviedrs Perseuss Karlstrems, kurš finišēja stundā 23 minūtēs un 24 sekundēs, otrais ar finišu stundā 27 minūtēs un 45 sekundēs bija vācietis Leo Kops, bet Saulgriezis noslēdza labāko trijnieku.