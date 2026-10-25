Antonelli uzvar ASV "Grand Prix" kvalifikācijā un tuvojas F-1 čempiontitulam
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli sestdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) 18. posma - ASV "Grand Prix" - kvalifikācijā un svētdien sacīksti sāks no pirmās pozīcijas.
Antonelli savu ātrāko apli veica minūtē un 34,035 sekundēs un apsteidza Maksu Verstapenu ("Red Bull" ) par 0,179 sekundēm.
"Mercedes" pilots var nodrošināt F-1 čempiontitulu jau svētdien paredzētajā ASV "Grand Prix" sacīkstē, ja viņa komandas biedrs Džordžs Rasels finišēs ārpus labāko astotnieka un Luiss Hamiltons ("Ferrari") nebūs augstāk par piekto vietu.
Trešais ātrākais kvalifikācijā bija otrais "Red Bull" pilots Izaks Hadžars, kuram sekoja abi "Ferrari" piloti Šarls Leklērs un Hamiltons, Rals bija sestais, septītajā un astotajā pozīcijā ierindojās "McLaren" pārstāvji Oskars Piastri un Lando Noriss, bet labāko desmitnieku noslēdza Arvīds Lindblads (RB) un Liams Losons (RB).
Kopvērtējumā pirmajā vietā ar 340 punktiem atrodas Antonelli, 238 punkti ir Raselam, 229 punkti - Hamiltonam, 221 punktu iekrājis Verstapens, Leklēram ir 215 punkti, kamēr Norisam un Piastri ir 201 un 138 punkti.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 578 punkti, "Ferrari" - 444, "McLaren" - 339 un "Red Bull" - 332 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
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Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".