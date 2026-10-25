“Warriors” bez Porziņģa piedzīvo trešo zaudējumu pēc kārtas
Goldensteitas "Warriors", kurai nevar palīdzēt Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā piedzīvoja zaudējumu, sezonas ievadā iekrājot trīs neveiksmes.
"Warriors" viesos ar 122:131 (25:22, 29:35, 38:45, 30:29) piekāpās Fīniksas "Suns".
"Warriors" šajā mačā nevarēja palīdzēt Stefens Karijs, un rezultatīvākais ar 26 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Jaksels Lendeborgs, De'Antonijs Meltons pievienoka 25 punktus, kamēr ar 20 punktiem maču noslēdza Brendons Viljamss.
Mājinieku uzvaru ar 43 punktiem sekmēja Devins Bukers, kurš tika arī pie septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl 16 un 15 punktus "Suns" labā guva Mailss Bridžess un Dilons Brukss.
"Warriors" basketbolisti sezonu sākuši ar bilanci 0-3, kamēr "Suns" ir viena uzvara un viens zaudējums.
Jau ziņots, ka Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Trešdien ESPN apskatnieks Šems Karanija, atsaucoties uz vārdā nesauktiem avotiem, pavēstīja, ka ja latvieša atveseļošanās procesā nenotiks būtisks pavērsiens, ir iespējams, ka viņš neturpinās profesionāla basketbolista karjeru.
Karanija arī norādīja, ka komanda izskatot iespēju latvieti aizmainīt, un "Warriors" vēlāk paziņoja, ka nekomentēs medijos izskanējušās ziņas par maiņas darījumu izskatīšanu.
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Porziņģis nepiedalījās komandas treniņnometnē Havaju salās un nevienā pārbaudes spēlē, kā arī nebūs pieejams sezonas ievadā. Pagājušajā nedēļā latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.
"Warriors" pagājušajā sezonā ar bilanci 37-45 ieņēma desmito vietu Rietumu konferencē un iekļuva "play-in", kur izšķirošajā mačā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs zaudēja Fīniksas "Suns".