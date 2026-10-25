Latviešu nakts NHL: graujoša uzvara, dramatisks pagarinājums un Šilova varoņdarbs
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 24 metienus un palīdzēja Pitsburgas "Penguins" izcīnīt uzvaru pagarinājumā.
"Penguins" savā laukumā ar 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) uzvarēja Nešvilas "Predators". Šilovs tika galā ar 24 no 26 metieniem, atvairot 92,3% raidījumu.
Pirmās trešdaļas vidū Latvijas vārtsargu no vārtu priekšas pārspēja Stīvens Stemkoss, bet otrajā periodā pēc spēlētām 18 minūtēm rezultātu izlīdzināja Konos Djūars. Otrās trešdaļas turpinājumā Šilova sargātajos vārtos ripu nogādāja Džeidens Strubls, atgūstot viesiem vienu vārtu pārsvaru.
"Penguins" vēlreiz izlīdzināja rezultātu tikai 66 sekundes līdz pamatlaika beigām, precīzam esot Rikadam Rakelam, bet pagarinājumā mājiniekiem uzvaru atnesa Ville Koivunens.
"Penguins" ar 11 punktiem 12 spēlēs Austrumu konferencē atrodas 14. vietā, kamēr "Predators" ar desmit punktiem desmit cīņās Rietumu konferencē ieņem 11. vietu.
Citā spēlē Alberts Šmits un Ņujorkas "Rangers" viesos ar 4:7 (0:2, 3:2, 1:3) atzina Otavas "Senators" pārākumu.
Šmits spēlēja 13 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā izpildīja divus spēka paņēmienus un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1.
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Otavas komandas uzvaru ar trīs vārtiem un rezultatīvu piespēli sekmēja Dreiks Batersons, Džeiks Sandersons izcēlās ar trīs (1+2) punktiem, kamēr ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli maču noslēdza Maikls Amadio un Dilans Kazenss. Ņujorkiešu rindās pie diviem (1+1) punktiem tika Džonatans Taners Millers un Vils Kaile, kamēr pa reizei mājinieku vārtos ripu raidīja Aleksiss Lafrenjērs un Pāvels Dorofejevs.
"Rangers" ar 15 punktiem 13 mačos Austrumu konferencē ieņem sesto vietu, kamēr "Senators" ar 16 punktiem 12 spēlēs ierindojas trešajā pozīcijā.
Vēl Teodors Bļugers un Toronto "Maple Leafs" izbraukumā ar 7:2 (1:0, 2:1, 4:1) sagrāva Edmontonas "Oilers", tiekot pie ceturtās uzvaras pēc kārtas.
Latvijas uzbrucējs bija uz ledus 14 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja četrus spēka paņēmienus, vienu reizi atņēma ripu, bloķēja divus metienus, uzvarēja septiņos no 13 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Toronto vienības labā divus vārtus guva Viljams Nīlanders, pie diviem (1+1) punktiem tika Džeks Rosloviks, kamēr pa reizei pretinieku vārtos ripu raidīja Zeks Makevens, Ostons Metjūzs, Vinni Letjēri un Trojs Stečers. Abus "Oilers" vārtus guva Leons Draizaitls, kamēr pie divām rezultatīvām piespēlēm tika Konors Makdeivids.
"Maple Leafs" 16 punkti 13 spēlēs Austrumu konferencē dod ceturto vietu, bet "Oilers" ar 17 punktiem 11 cīņās ir Rietumu konferences līdere.
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Savukārt Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" viesos ar 4:5 (3:2, 1:2, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Jūtas "Mammoth".
Girgensons spēlēja deviņas minūtes un sešas sekundes, bloķēja vienu metienu un uzvarēja sešos no deviņiem iemetieniem, tiekot pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
"Lightning" labā vārtus guva Breidens Points, Pontuss Holmberjs, Džeiks Gencels un Konors Gīkijs. Jūtas vienībā ar diviem precīziem metieniem izcēlās Dmitrijs Simaševs, kurš arī atnesa mājiniekiem uzvaru pagarinājumā.
"Lightning" ar 15 punktiem 11 mačos Austrumu konferencē ieņem piekto vietu, kamēr "Mammoth" ar 16 punktiem 12 spēlēs Rietumu konferencē ierindojas trešajā pozīcijā.