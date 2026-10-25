Porziņģa sāga kļūst arvien skumjāka, traģēdija regbijā un saderīgā pāra izjukšana - aizejošā nedēļa sportā pārsvarā ar drūmu nokrāsu
Latvijas basketbola draugi aizejošajā nedēļā sadzirdēja to, ko noteikti negaidīja – mūsu spožākā basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis, iespējams, jau aizvadījis savu pēdējo spēli NBA – ja visam sportā notikušajā nav sanācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās.
Kristapa Porziņģa veselības problēmas, mīklainā pazušana no iepriekš pārstāvētās basketbola aģentūras mājaslapas un publiski izskanējušās runas, ka slavenākais Latvijas basketbolists apsverot likt punktu savai profesionāla basketbolista karjerai saviļņoja basketbola sabiedrību ne vien Latvijā.
Latvijas basketbolā kopumā ne pārāk patīkama nedēļa, jo arī mūsu trīs vīriešu klubi Eirokausos piedzīvoja trīs pārliecinošas neveiksmes. Tāpēc jāpriecājas par pozitīvo – Kitijas Laksas un Artūra Žagara sekmīgām spēlēm, “TTT-Rīga” pārliecinošu panākumu un Bendžamina Jāņa Beruē statusu ASV. Te gan vēl liels jautājums, kuru valsti jaunais supertalants pārstāvēs nākotnē. Zīmīgi, ka viņa komandas biedrs U-16 valstsvienībā, jauno Eiropas čempionu kapteinis Markuss Jahovičs debitējis ULEB Eirokausā.
Viena no mūsu vadošajām kalnu slēpotājām, divu olimpisko spēļu dalībniece Liene Bondare likusi punktu savai profesionālās sportistes karjerai, savukārt mūsu labākais soļotājs Arnis Rumbenieks ticis diskvalificēts par antidopinga pārkāpumiem.
Pasauli satrieca paziņojums no slavenākā tenisa pāra Eļinas Svitoļinas un viņas vīra Gaela Monfisa. Pāris ir nolēmis šķirt laulību, to sociālajos tīklos pavēstīja ukraiņu tenisiste.
Artūrs Šilovs uzmirdz NHL, Vladislavs Gutkovskis paspīd ar elegantu vārtu guvumu, Mārtiņš Sesks un Renārs Francis lido Eiropas rallija čempionātā un “Riga FC” vērtīgs punktus pret FC “Pafos”…
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