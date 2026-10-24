Sesks un Francis uguņo ERC Portugāles rallijā! Latvijas ekipāža pēc otrās sacensību dienas atrodas līderpozīcijā
Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sesks un Renārs Francis sestdien demonstrēja lielisku sniegumu Eiropas rallija čempionāta (ERC) noslēdzošajā posmā Portugālē. Pēc deviņiem aizvadītiem ātrumposmiem latvieši ieņem pirmo vietu kopvērtējumā, tuvāko sekotāju apsteidzot par 10,5 sekundēm.
Ar "Škoda Fabia RS" automašīnu startējošā MRF komandas ekipāža sestdien uzvarēja četros ātrumposmos, tostarp septītajā un devītajā. Vēl vairākos ātrumposmos Sesks un Francis ierindojās labāko trijniekā, pakāpeniski nostiprinot savu pārsvaru pār konkurentiem.
Pēc otrās sacensību dienas Latvijas ekipāža par 10,5 sekundēm apsteidz Somijas pilotu Ropi Korhonenu, kurš startē ar "Toyota GR Yaris", savukārt trešajā vietā esošais francūzis Pablo Sarazēns atpaliek par 24,7 sekundēm.
Latvieši jau sestdienas pirmajā ātrumposmā sasniedza labāko rezultātu, kas ļāva pārņemt rallija vadību. Lai gan turpmākajos ātrumposmos konkurenti centās samazināt starpību, Seska ekipāžai izdevās saglabāt līderpozīciju un palielināt pārsvaru.
Izšķirošā cīņa par uzvaru gaidāma svētdien, kad sportistiem būs jāveic vēl astoņi ātrumposmi. Šis ir sezonas pēdējais ERC posms, un Seska ekipāžai ir iespēja to noslēgt ar uzvaru.
Šosezon Sesks un Francis Eiropas rallija čempionātā līdz šim bija startējuši tikai vienā posmā, maijā Skandināvijas rallijā Zviedrijā izcīnot otro vietu. Paralēli dalībai pasaules rallija čempionātā (WRC) Latvijas ekipāža atsevišķos ERC posmos startē, lai krātu pieredzi un uzturētu sacensību ritmu.