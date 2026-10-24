Grigals teicami sargā vārtus, Batņa ar rezultatīvu piespēli palīdz izcīnīt uzvaru Somijā
Latvijas hokejisti Gustavs Dāvis Grigals un Oskars Batņa sestdien sekmēja savu komandu uzvaras Somijas augstākās līgas spēlēs. Grigals demonstrēja pārliecinošu sniegumu vārtos, savukārt Batņa izcēlās ar rezultatīvu piespēli.
Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" izbraukumā ar 3:1 pārspēja Vāsas "Sport". Latvijas vārtsargs atvairīja 19 no 20 pretinieku metieniem, palīdzot savai komandai izcīnīt kārtējo panākumu.
Tikmēr Batņas pārstāvētā Lahti "Pelicans" aizraujošā cīņā pēcspēles metienos ar 5:4 pārspēja Tamperes "Tappara". Latvijas uzbrucējs 56. minūtē rezultatīvi piespēlēja Markusam Nutivāram, kurš panāca neizšķirtu 4:4 un palīdzēja komandai turpināt cīņu par uzvaru. Batņa laukumā pavadīja 17 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa pretinieku vārtiem un uzvarēja sešos no 11 iemetieniem.
Citā spēlē Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK savā laukumā ar 3:6 piekāpās Helsinku HIFK. Savukārt Helsinku "Jokerit", kuras pieteikumā nebija Mika Tumānova, izbraukumā ar 6:3 uzvarēja Kouvolas "KooKoo".
No Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā atrodas "SaiPa", kas ar 34 punktiem 16 spēlēs ieņem pirmo vietu. Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".