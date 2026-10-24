Freibergs laukumā pavadīja 22 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa pretinieku vārtiem.
Hokejs
Šodien 19:55
Freibergam rezultatīva piespēle un liktenīgs noraidījums Čehijas hokeja ekstralīgā
Latvijas hokeja aizsargs Ralfs Freibergs sestdien izcēlās ar rezultatīvu piespēli Čehijas ekstralīgas spēlē, tomēr viņa pārstāvētā «Olomouc» izbraukumā ar 1:2 pagarinājumā piekāpās Prāgas «Sparta» komandai, kuras sastāvā savainojuma dēļ nespēlēja Mārtiņš Dzierkals.
Freibergs palīdzēja savai komandai panākt neizšķirtu, rezultatīvi piespēlējot Jakubam Kosam, kurš 128 sekundes pirms pamatlaika beigām izlīdzināja rezultātu. Tomēr pagarinājumā Latvijas aizsargs nopelnīja divu minūšu noraidījumu, un «Sparta» vairākumā guva uzvaras vārtus.
Freibergs laukumā pavadīja 22 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa pretinieku vārtiem. No Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām Čehijas ekstralīgas turnīra tabulā visaugstāk atrodas Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu «Energie», kas ar 25 punktiem 13 spēlēs ieņem trešo vietu 14 komandu konkurencē.
Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempioni kļuva Pardubices «Dynamo».