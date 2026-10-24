VIDEO: "Liepāja" nespēj pārspēt "Tukums 2000" un zaudē svarīgus punktus cīņā par ceturto vietu
"Liepājas" futbolisti sestdien Latvijas futbola virslīgas 34. kārtas spēlē savā laukumā nespēja pārspēt "Tukums 2000" komandu. Mačs noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu 0:0, liepājniekiem zaudējot iespēju nostiprināties turnīra tabulas ceturtajā vietā.
Mājiniekiem laba iespēja izvirzīties vadībā radās jau spēles 11. minūtē, kad bīstamu sitienu izdarīja Danila Patijčuks. Tomēr Tukuma komandas vārtsargs Sergejs Vilkovs veiksmīgi nosargāja savus vārtus. Otrajā puslaikā abas komandas nespēja izveidot nopietnus vārtu gūšanas momentus, un arī mača izskaņā rezultāts nemainījās.
"Liepāja" turpina cīņu ar "Daugavpili" par ceturto vietu virslīgas kopvērtējumā. Liepājnieku kontā pēc 34 spēlēm ir 47 punkti, savukārt daugavpiliešiem ir 45 punkti 33 mačos. Tikmēr "Tukums 2000" ar 25 punktiem atrodas devītajā vietā un turpina cīnīties par palikšanu virslīgā.
Šosezon abu komandu savstarpējās spēlēs uzvaras izcīnītas pa reizei, bet vēl divi mači noslēgušies neizšķirti. Iepriekš liepājnieki bija pārāki ar 3:0, tukumnieki uzvarēja ar 2:1, bet pirmajā tikšanās reizē komandas cīnījās neizšķirti 2:2.
Virslīgas turnīra tabulas galvgalī atrodas RFS ar 83 punktiem, kam seko "Riga" ar 79 punktiem un "Auda" ar 64 punktiem. Čempionātā atlikušas vēl divas kārtas, bet sezonas noslēdzošās spēles paredzētas 8. novembrī.