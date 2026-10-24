"Warriors" basketbolisti piedzīvo otro neveiksmi
Goldensteitas "Warriors", kurai nevar palīdzēt Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, piektdien Nacionālas basketbola asociācijas (NBA) mačā piedzīvoja zaudējumu, sākot sezonu ar divām neveiksmēm.
"Warriors" mājās ar 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27) piekāpās Memfisas "Grizzlies".
Vēl nepilnas četras minūtes līdz finālsvilpei "Warriors" basketbolistiem bija desmit punktu pārsvars, taču atlikušajā spēles laikā "Grizzlies" atspēlējās, un nedaudz vairāk kā minūti līdz spēles beigām pārņēma vadību, kas uz brīdi pieauga arī līdz +7.
Laukuma saimniekiem vairs neizdevās atgūt pārsvaru.Mājinieku rindās Stefens Karijs ar 24 punktiem bija rezultatīvākais, bet 18 punktus pievienoja Brendins Podžemskis un Jaksels Lendeborgs, kurš arī iekrāja 13 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.
Viesu uzvaru ar 28 punktiem sekmēja Tajs Džeroms, kamēr Kamerons Būzers izcēlās ar 25 punktiem 13 bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm.
"Warriors" basketbolisti sezonu sākuši ar bilanci 0-2, kamēr "Grizzlies" vienībai ir divas uzvaras tikpat spēlēs.
Jau ziņots, ka Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Trešdien ESPN apskatnieks Šems Karanija, atsaucoties uz vārdā nesauktiem avotiem, pavēstīja, ka ja latvieša atveseļošanās procesā nenotiks būtisks pavērsiens, ir iespējams, ka viņš neturpinās profesionāla basketbolista karjeru.
Karanija arī norādīja, ka komanda izskatot iespēju latvieti aizmainīt, un "Warriors" vēlāk paziņoja, ka nekomentēs medijos izskanējušās ziņas par maiņas darījumu izskatīšanu.
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Porziņģis nepiedalījās komandas treniņnometnē Havaju salās un nevienā pārbaudes spēlē, kā arī nebūs pieejams sezonas ievadā. Pagājušajā nedēļā latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.
"Warriors" pagājušajā sezonā ar bilanci 37-45 ieņēma desmito vietu Rietumu konferencē un iekļuva "play-in", kur izšķirošajā mačā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs zaudēja Fīniksas "Suns".