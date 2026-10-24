Girgensons un "Lightning" zaudē "Avalanche"
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē piedzīvoja neveiksmi.
"Lightning" izbraukumā ar 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) zaudēja Kolorādo "Avalanche".
Girgensons spēlēja 12 minūtes un 55 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, izpildīja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu un uzvarēja 12 no 20 iemetienos, noslēdzot maču ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
Pirmajā trešdaļā 2:0 mājinieku labā panāca Devons Tjūzs un Nazems Kadri, kurš guva vārtus vairākumā, un otrā perioda ievadā 3:0 panāca Fjodors Svečkovs.
Pēc astoņām minūtēm pēc trešajiem ielaistajiem vārtiem "Lightning" deficītu vairākumā izdevās samazināt Džeikam Gencelam, bet nepilnas sešas minūtes vēlāk "Avalanche" trīs vārtu pārsvaru atjaunoja Arturi Lehkonens. Otrās trešdaļas pēdējā minūtē Gencels vēlreiz raidīja ripu mājinieku vārtos.
Trešās trešdaļas ievadā "Lightning" vārtos ripu nogādāja Neitans Makinons. Mazāk kā piecas minūtes līdz pamatlaika beigām "Lightning" pēc Šarla Eduāra d'Astusa precīzā metiena vēlreiz samazināja pretinieku pārsvaru līdz diviem vārtiem, taču mača izskaņā Martins Nečas raidīja ripu tukšos "Lightning" vārtos, panākot 6:3.
"Avalanche" rindās Makinons maču noslēdza ar gūtiem vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm.
Tampabejas komandas vārtsargs Andrejs Vasiļevskis atvairīja 18 ripas, bet uzvarētāju vārtus sargāja Makenzijs Blekvuds, kurš tika galā ar 31 metienu.
"Lightning" ar 14 punktiem desmit spēlēs Austrumu konferencē atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Avalanche" ar 13 punktiem 11 mačos Rietumu konferencē ierindojas septītajā pozīcijā.