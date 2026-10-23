Gudļevska "Fischtown Pinguins" neraža turpinās, kārtējais zaudējums Vācijas elites līgā
Foto: imago/Eibner
Kristers Gudļevskis nespēja palīdzēt "Fischtown Pinguins" noturēt divu vārtu pārsvaru.
Hokejs

Gudļevska "Fischtown Pinguins" neraža turpinās, kārtējais zaudējums Vācijas elites līgā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien atvairīja 19 metienus Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" zaudējumā Vācijas hokeja līgas (DEL) izbraukuma spēlē.

Gudļevska "Fischtown Pinguins" neraža turpinās, kā...

"Fischtown Pinguins" ar 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) atzina Villingenes-Švenningenes "Wild Wings" vienības pārākumu. Gudļevskis atvairīja 19 no 23 pretinieku metieniem, neitralizējot 82,61% raidījumu.

Ar 12 punktiem 11 spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem 13. vietu 14 komandu čempionātā.

Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie".

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Kristers GudļevskisDEL

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