Kristers Gudļevskis nespēja palīdzēt "Fischtown Pinguins" noturēt divu vārtu pārsvaru.
Hokejs
Vakar 23:13
Gudļevska "Fischtown Pinguins" neraža turpinās, kārtējais zaudējums Vācijas elites līgā
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien atvairīja 19 metienus Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" zaudējumā Vācijas hokeja līgas (DEL) izbraukuma spēlē.
"Fischtown Pinguins" ar 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) atzina Villingenes-Švenningenes "Wild Wings" vienības pārākumu. Gudļevskis atvairīja 19 no 23 pretinieku metieniem, neitralizējot 82,61% raidījumu.
Ar 12 punktiem 11 spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem 13. vietu 14 komandu čempionātā.
Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie".