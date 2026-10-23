Deniss Marcinkevičs uzvar visus šoudauna turnīra "World Masters" pirmajā dienā
Latvijas pārstāvis Deniss Marcinkevičs piektdien Itālijā svinēja sešas uzvaras sešās spēlēs un ir līderis Starptautiskās Neredzīgo sporta federācijas (IBSA) šoudauna turnīrā "World Masters".
Sacensību pirmajā dienā Marcinkevičs svinēja četras uzvaras ar rezultātu 3-1, vienu uzvaru ar 3-0 un ar 3-2 pieveica Bulgārijas pārstāvi Hakanu Osmanu.
Pēc pirmās sacensību dienas Latvijas sportists ieņem pirmo vietu, bet beļģim Kristofam Eilersam un Osmanam ir pa piecām uzvarām. Sacensības Itālijā beigsies sestdien.
"World Masters 2025" piedalās tikai 12 pasaules labākie šoudauna spēlētāji, aizvadot viena apļa turnīru.
Marcinkevičs jūlijā Polijas pilsētā Krakovā izcīnīja otro vietu Eiropas čempionātā.
Šoudaunu spēlē cilvēki ar redzes traucējumiem, un tas ir līdzīgs galda hokejam. To spēlē divi cilvēki uz galda, kas aprīkots ar diviem vārtiem galda galos. Spēles mērķis ir ar nūju iesist bumbiņu pretinieka vārtos, sitot to pa galda virsmu un netrāpot pa sānu sienām.
Spēlētāji aizvada maču ar speciālām brillēm, kas neļauj redzēt notiekošo uz laukuma. Uztvert spēles gaitu palīdz speciāla kaučuka bumbiņa ar diviem skaņu radošiem elementiem tās iekšienē.