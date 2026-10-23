Nieka 1,6 sekundes pēc līderiem: Seska ekipāža ceturtā ERC Portugāles rallijā pirmajā ātrumposmā
Foto: EPA/Scanpix
Mārtiņa Seska ekipāža Portugālē
Citi sporta veidi

Nieka 1,6 sekundes pēc līderiem: Seska ekipāža ceturtā ERC Portugāles rallijā pirmajā ātrumposmā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Latvijas ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien Portugālē Eiropas rallija čempionāta (ERC) septītā posma - Portugāles sešu ziemeļu pilsētu rallija - pirmajā ātrumposmā izcīnīja ceturto vietu.

Nieka 1,6 sekundes pēc līderiem: Seska ekipāža cet...

MRF komandas ekipāža Sesks/Francis, kas startē ar "Škoda Fabia RS" spēkratu, pirmajā ātrumposmā ieņēma ceturto vietu 45 ekipāžu konkurencē.

Uzvaru pirmajā ātrumposmā izcīnīja Latvijas ekipāžas komandas biedri no Rumānijas ar pilotu Simoni Tempestini, kuram Seska ekipāža piekāpās 1,6 sekundes.

1,2 sekundes no līdera atpaliek Krievijā dzimušais Bulgārijas pilots Nikolajs Grjazins ("Lancia Corse HF"), bet 1,4 sekundes - Francijas pilots Pablo Sarazēns ("Espoir FFSA").

Gan treniņos, gan kvalifikācijā Seska ekipāža sasniedza ātrākos laikus.

Sestdien un svētdien ekipāžas veiks pa astoņiem ātrumposmiem.

Latvieši ir startējuši tikai vienā no iepriekšējiem sešiem ERC posmiem, maijā Zviedrijā izcīnot otro vietu ERC otrajā posmā - Skandināvijas rallijā.

Portugālē notiek sacensību pēdējais posms.

Seska un Franča 2026. gada starptautisko sacensību programmā paralēli startiem pasaules rallija čempionātā (WRC) bija ieplānoti arī atsevišķi starti Eiropas čempionātā, lai turpinātu krāt pieredzi uz dažādiem segumiem un saglabātu sacensību ritmu starp WRC posmiem.

Tēmas

Mārtiņš SesksRenārs FrancisEiropas rallija čempionātsŠkodaWRC

Citi šobrīd lasa