Krastenbergs eleganti iemet pirmos vārtus Česke Budejovices "Motor" sastāvā, klubs svin uzvaru
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs piektdien Tršinecā guva vārtus Česke Budejovices "Motor" uzvarā Čehijas hokeja ekstralīgas izbraukuma mačā.
Renars Krastenbergs se konečně dočkal! 🔥 Lotyšský útočník má první gól v dresu Motoru. Jeho tým vede po první třetině v Třinci 3:1. 🙌 #TELH | #momentytelh | #TRICEB https://t.co/UOFJRWSZLb— Tipsport extraliga (@telhcz) October 23, 2026
"Motor" ar 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) pārspēja Tršinecas "Ocelarzi". Krastenbergs 13. minūtē atklāja rezultātu, tie bija viņa pirmie vārti klubā ekstralīgas spēlēs.
12 minūtēs un 17 sekundēs laukumā viņš vārtus guva ar vienīgo metienu. Viņa kontā arī spēka paņēmiens, zaudēts iemetiens un +/- rādītājs +1.
Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" mājās ar 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) pieveica bez savainotā Mārtiņa Dzierkala spēlējošo Prāgas "Sparta", Jāņa Jaka pārstāvētā Litvīnovas "Verva" mājās ar 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) pieveica Kristiāna Rubīna pārstāvēto Plzeņas "Škoda", bet Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" viesos pagarinājumā ar 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) pārspēja Hradeckrālovas "Mountfield".
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Energie", kas 25 punktiem 13 spēlēs atrodas trešajā vietā 14 komandu vidū.
Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo"