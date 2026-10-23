17 gadus veca regbiste zaudē dzīvību pēc spēles traumas
Francijas sportu satriekusi otrā traģēdija pēdējo nedēļu laikā, kad mirusi 17 gadus veca amatieru regbija spēlētāja.
“Union du Bassin Marmandais” kluba spēlētāja Klea Menjē guva smagu savainojumu pagājušās sestdienas U18 komandu spēlē pret “Agen Agglo Rugby”. Pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas laukumā meitene tika nogādāta Bordo slimnīcā, taču viņas dzīvību neizdevās glābt un 21. oktobrī viņa nomira.
Ne klubs, ne Francijas Regbija federācija (FFR) nav atklājusi, kādu tieši traumu sportiste guvusi.
Kā vēsta laikraksts “Le Parisien”, viņas tēvs paziņojis, ka meitiņa “aizlidojusi pie zvaigznēm”, un nolēmis viņas orgānus ziedot citu cilvēku glābšanai.
Francijas Regbija federācija paziņojusi, ka tiks darīts viss iespējamais, lai noskaidrotu traģēdijas apstākļus. Viņas piemiņa šīs nedēļas nogalē tiks godināta pirms visām profesionālo un amatieru līgu spēlēm Francijā, bet spēlētāji uzvilks melnas aproces.
Menjē nāvējošās traumas guva dienu pēc tam, kad Franciju šokēja DĀR kluba “Lions” 31 gadu vecā spēlētāja Haimena Endrūsa nāve viesnīcā pie Larošelas dienu pirms viņa kluba debijas spēles Eiropas visprestižākajā klubu turnīrā Eiropas Čempionu kausā. Situāciju vēl traģiskāku padarīja tas, ka tieši pirms 10 gadiem 16. oktobrī arī turpat Francijā un arī dienu pirms Čempionu kausa izcīņas spēles viesnīcā dzīvību zaudēja titulētās Īrijas komandas “Munster” galvenais treneris. Endrūsu atrada nokritušu dušā, un vēlāk tika paziņots, ka nāves cēlonis bijis aortas plīsums.
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Par spīti komandas biedra nāvei, “Lions” nākamajā dienā devās laukumā pret Francijas klubu “La Rochelle”, un vietējie līdzjutēji viņus sagaidīja ar aplausiem. “Lions” piekāpās ar 14:31.
A gesture of respect and solidarity. 💛🦁 The @staderochelais family welcomed us with a guard of honour as we arrived at the stadium. A moment that reminds us rugby is bigger than just the game. 💛 #ForHyron #LionsPride #ForOurCity https://t.co/JrlDl4IMH4— Lions (@LionsRugbyCo) October 17, 2026
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