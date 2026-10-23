"Bayern" treneris Kompanī zaudējis samaņu treniņa laikā
Foto: IMAGO/kolbert-press
Minhenes "Bayern" galvenais treneris Vensāns Kompanī.
Futbols

"Bayern" treneris Kompanī zaudējis samaņu treniņa laikā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Vācijas futbola bundeslīgas kluba Minhenes "Bayern" galvenais treneris Vensāns Kompanī pēc samaņas zaudēšanas piektdien ir nogādāts slimnīcā, ziņo klubs.

"Bayern" treneris Kompanī zaudējis samaņu treniņa ...

Kompanī samaņu zaudēja treniņa laikā un ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi tika nogādāts slimnīcā, teikts paziņojumā.

"Kompanī piektdien bija spiests vērsties pēc medicīniskās palīdzības, zaudējot samaņu "Bayern" otrās komandas treniņa laikā," savā tīmekļa vietnē informēja "Bayern". "Kompanī slimnīcā tiek veikta vispusīga izmeklēšana, un viņš paliks mediķu uzraudzībā," teikts paziņojumā.

Kompanī par "Bayern" galveno treneri kļuva 2024. gada maijā.

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