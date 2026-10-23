Artūrs Žagars palīdz "Golden Bulls" turpināt uzvaru sēriju Ķīnā
Latviešu basketbolista Artūra Žagara pārstāvētais klubs Džedzjanas "Golden Bulls" 23. oktobrī svinēja otro uzvaru pēc kārtas Ķīnas Basketbola asociācijā.
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars piektdien Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) mačā guva 12 punktus un ar Džedzjanas "Golden Bulls" komandu svinēja uzvaru. "Golden Bulls" savā laukumā ar rezultātu 88:80 (29:21, 19:22, 13:25, 27:12) pārspēja Cjindao "Eagles".
Žagars laukumā bija 19 minūtes un 27 sekundes, realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem, izpildīja trīs neprecīzus tālmetienus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva sešas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva trīs kļūdas un tika pie negatīva +/- rādītāja (-3). "Golden Bulls" komandas rezultatīvākie spēlētāji Čeņs Šuaipens, Vans Dzilu un Kristians Vitals katrs guva pa 16 punktiem. Pretiniekiem ar 28 punktiem izcēlās Geibs Jorks.
"Golden Bulls" uzvarējusi divos no trīs mačiem un ir astotajā pozīcijā, bet Rolanda Šmita pārstāvētā Ninbo "Rockets" ar trīs zaudējumiem trīs spēlēs ieņem pēdējo, 20. vietu.