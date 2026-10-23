Peresa Jepčirčira šobrīd ir viena no pasaules vadošajām garo distanču skrējējām.
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Šodien 16:27
Garo distanču spīdekle Jepčirčira saņēmusi pagaidu diskvalifikāciju
Titulētā Kenijas vieglatlētikas garo distanču skrējēja Peresa Jepčirčira par antidopinga noteikumu pārkāpumu saņēmusi pagaidu diskvalifikāciju, vēsta Vieglatlētikas integritātes vienība (AIU).
Augusta beigās pirms Sidnejas maratona ņemtajās dopinga analīzēs atrastas eritropoetīna (EPO) pēdas.
33 gadus vecā Jepčirčira ir pašreizējā pasaules čempione un 2021. gada Tokijas olimpisko spēļu čempione.
Šogad viņa uzvarējusi jau minētajā Sidnejas maratonā, tāpat kenijietei ir tituli prestižajos Londonas, Bostonas un Ņujorkas maratonos. 2023. gadā Rīgā pasaules čempionātā skriešanā Jepčirčira izcīnīja zelta medaļu pusmaratonā.