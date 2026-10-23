"Viņš ir satriekts!" Šilova "Penguins" atklāj, kas notika ar talantīgo Kindelu lidmašīnā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Pitsburgas "Penguins" sniegusi informāciju par Bena Kindela veselību. Viņa veselības dēļ klubs ātri pārtrauca lidojumu no Jūtas, atgriežoties lidostā.
Latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Bens Kindels, kurš otrdien lidojuma laikā saļima un pēc ārkārtas nolaišanās tika nogādāts slimnīcā, drīzumā varētu atsākt treniņus, ceturtdien pavēstīja komandas ģenerālmenedžeris Kails Dubass. Jau ziņots, ka 19 gadus vecajam Kindelam kļuva slikti neilgi pēc lidmašīnas pacelšanās no Soltleiksitijas lidostas, atgriežoties mājās no četru izbraukuma spēļu sērijas.
Kā atklāja Dubass, aptuveni desmit minūtes pēc lidmašīnas pacelšanās Kindels saļima, bet vēlāk slimnīcā viņam diagnosticēta vazovagāla reakcija. Tā ir organisma pēkšņa reakcija, kuras dēļ strauji pazeminās asinsspiediens un palēninās sirdsdarbība, izraisot īslaicīgu smadzeņu apasiņošanu un apziņas zudumu jeb ģīboni. Pēc Dubasa rīcībā esošās informācijas Kindelam iepriekš šādu veselības problēmu nav bijis, un patlaban tiek mēģināts noskaidrot, kas tieši izraisīja šo epizodi.
Pēc nonākšanas Jūtas Universitātes medicīnas centra slimnīcā Soltleiksitijā nākamajā dienā Kindels no tās tika izrakstīts un atgriezās Pitsburgā. Ceturtdien uzbrucējs bija komandas treniņbāzē, kur tika veiktas papildu veselības pārbaudes. Kā norādīja "Penguins" ģenerālmenedžeris, pārbaudes turpināsies arī nākamajās dienās, bet viņš cer, ka Kindels treniņos varētu atgriezties svētdien vai pirmdien. "Tomēr es to uztvertu ar zināmu piesardzību," sacīja Dubass, uzsverot, ka šādā situācijā ir grūti noteikt atveseļošanās termiņu un komanda informēs par jaunumiem, tiklīdz tādi būs.
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"Viņš ievietots savainoto spēlētāju sarakstā, un mēs, protams, stingri ievērosim visus norādījumus, lai nodrošinātu Bena drošu atgriešanos treniņos un spēlēs," teica Dubass. "Tas ir mūsu galvenais mērķis un pats svarīgākais viņa nākotnei un veselībai." Dubass arī pastāstīja, ka ceturtdienas rītā ticies ar Kindelu, kurš joprojām cenšas aptvert notikušo. "Viņš acīmredzami ir satriekts un mēģina tikt ar notikušo skaidrībā. Domāju, ka mums jāturpina viņu atbalstīt un jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, izmantojot mūsu rīcībā esošos resursus," sacīja Dubass.
2025. gada drafta 11. numuram Kindelam šī ir otrā sezona NHL. Pērn debijas sezonā viņš 77 spēlēs sakrāja 35 (17+18) punktus, bet šosezon deviņos mačos izcēlies ar četriem (2+2) punktiem