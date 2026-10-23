Artūrs Šilovs komentē "Penguins" sniegumu pēc otrās sausās spēles sezonā
Latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs sniedza medijiem komentārus pēc izcīnītās uzvaras Nacionālajā hokeja līgā, kur viņu pašu atzina par mača pirmo zvaigzni.
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pēc ceturtdien izcīnītās "sausās" uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē sacīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem mačiem, visa komanda spēlējusi daudz labāk.
Jau vēstīts, ka latviešu vārtsargs ceturtdienas spēlē savā laukumā pret Uvja Balinska un uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvēto Floridas "Panthers" komandu atvairīja visus 26 metienus un otro reizi šosezon palika nepārspēts. Pitsburgas vienība izcīnīja uzvaru ar 4:0. Iepriekšējos četrus mačus "Penguins" aizvadīja viesos un visās spēlēs piedzīvoja zaudējumus.
"Uzskatu, ka strukturāli spēlējām labāk daudz nekā iepriekš," sacīja Šilovs. "Arī kopumā bijām ievērojami labāki. Kad aizsardzība ir pilnībā koncentrējusies, tas padara manu darbu daudz vieglāku. Izbraukumā allaž ir grūti spēlēt, tāpēc ir lieliski atgriezties mājās un uzvarēt. Tagad ir teicams brīdis, lai no šī būvētu savu spēli tālāk."
Arturs Silovs after a 26-save shutout in the Penguins’ 4-0 win over the Panthers: “We just played structurally better … When defensively we’re more locked in and defending the house, it makes my job much easier.” https://t.co/3r6olx23cf— King Jemison (@king_jemison) October 23, 2026
Šilovs arī atklāja, ka ar savu spēli šajā sezonas nogrieznī kopumā ir apmierināts un jūtas pārliecināts par savām spējām. Šilovam šī bija sezonas otrā un karjeras ceturtā "sausā" spēle. Šosezon vairāk maču bez ielaistiem vārtiem aizvadījis tikai Džeiks Otindžers no Dalasas "Stars" - trīs. Latviešu vārtsargs šajā sezonā laukumā devies septiņās spēlēs, izcīnījis četras uzvaras, atvairījis 88,5% metienu un vidēji spēlē vārtos ielaidis 3,01 ripu.
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"Penguins" nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Nešvilas "Predators".