Artūrs Šilovs komentē "Penguins" sniegumu pēc otrās sausās spēles sezonā
Foto: AP Photo/Tyler Tate
Šilova sniegums šosezon viļņveidīgs - no izcila līdz ne tik labam.
Hokejs

Artūrs Šilovs komentē "Penguins" sniegumu pēc otrās sausās spēles sezonā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs sniedza medijiem komentārus pēc izcīnītās uzvaras Nacionālajā hokeja līgā, kur viņu pašu atzina par mača pirmo zvaigzni.

Artūrs Šilovs komentē "Penguins" sniegumu pēc otrā...

Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pēc ceturtdien izcīnītās "sausās" uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē sacīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem mačiem, visa komanda spēlējusi daudz labāk.

"Uzskatu, ka strukturāli spēlējām labāk daudz nekā iepriekš," sacīja Šilovs. "Arī kopumā bijām ievērojami labāki. Kad aizsardzība ir pilnībā koncentrējusies, tas padara manu darbu daudz vieglāku. Izbraukumā allaž ir grūti spēlēt, tāpēc ir lieliski atgriezties mājās un uzvarēt. Tagad ir teicams brīdis, lai no šī būvētu savu spēli tālāk."

Šilovs arī atklāja, ka ar savu spēli šajā sezonas nogrieznī kopumā ir apmierināts un jūtas pārliecināts par savām spējām. Šilovam šī bija sezonas otrā un karjeras ceturtā "sausā" spēle. Šosezon vairāk maču bez ielaistiem vārtiem aizvadījis tikai Džeiks Otindžers no Dalasas "Stars" - trīs. Latviešu vārtsargs šajā sezonā laukumā devies septiņās spēlēs, izcīnījis četras uzvaras, atvairījis 88,5% metienu un vidēji spēlē vārtos ielaidis 3,01 ripu.

"Penguins" nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Nešvilas "Predators".

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