Par karjeras beigām paziņo olimpiete Liene Bondare
Kalnu slēpotāja Liene Bondare paziņojusi par sportiskās karjeras beigām.
"Daži dzīves posmi ir tik īpaši, ka gribas, lai tie turpinātos mūžīgi. Un pēc vairāk nekā desmit gadiem, kuros esmu dzīvojusi savu bērnības sapni, ir pienācis laiks atvadīties no profesionālajām kalnu slēpošanas sacensībām," savā sociālā tīkla "Instagram" vietnē ceturtdien ierakstīja 30 gadus vecā sportiste. "Slēpošana man nekad nav bijusi tikai sports. Tā ir bijusi mana kaislība un manu lielāko sapņu un mērķu centrālais elements." Bondare norādīja, ka visvairāk viņa novērtē nevis kādu konkrētu rezultātu vai sasniegumu, bet gan neticamo privilēģiju dzīvot sportista dzīvi
"Mana ģimene, treneri, sponsori, atbalsta komanda, draugi un ikviens, kurš šajā ceļojumā ir ieguldījis savu laiku, enerģiju un ticību - vārdiem "paldies" nekad nebūs pietiekami. Šis sapnis varbūt sākās kā mans, bet tas kļuva par kaut ko, ko mēs kopā dzīvojām un veidojām," raksta Bondare. "Es varētu bezgalīgi stāstīt par visu, ko man ir devis šis sports, un par visiem cilvēkiem, kuri to ir padarījuši par kaut ko tik īpašu. Bet galvenais ir tas, ka, lai gan atvadīšanās liekas skumja, es esmu ārkārtīgi laimīga un pateicīga par to, ka man bija privilēģija tik ilgi dzīvot šo dzīvi."
Bondare kalnu slēpošanā specializējās slaloma disciplīnā, tajā startējot arī divās olimpiskajās spēlēs. 2022. gada olimpiādē Pekinā viņa nesasniedza finišu, bet šogad Milānā un Kortīnā d'Ampeco ierindojās 43. vietā. Viņas kontā arī starti septiņos pasaules čempionātos, individuāli labāko rezultātu sasniedzot pērn - 27. vieta slalomā.
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