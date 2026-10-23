Dāvis Bertāns palīdz "Dubai" uzvarēt Eirolīgā, Rodionam Kurucam piecas piespēles zaudējumā
Latviešu basketbolisti Dāvis Bertāns un Rodions Kurucs ceturtdien, 22. oktobrī, aizvadīja spēles ULEB Eirolīgā.
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien guva deviņus punktus Eirolīgas septītās kārtas spēlē un ar "Dubai" komandu svinēja uzvaru. "Dubai" viesos ar rezultātu 107:91 (29:14, 34:22, 19:31, 25:24) uzvarēja Minhenes "Bayern" komandu.
Bertāns šajā mačā spēlēja 23 minūtes un 38 sekundes, grozā raidīja trīs no septiņiem tālmetieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, divreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus.
Dubaijas vienībā ar 24 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Mfiondu Kabengele, 17 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Elijem Okobo, 16 punktus guva Džerons Blosomgeims, 15 punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Makinlijam Raitam, bet 12 punktus guva Kosta Kondičs.
Bavāriešiem 17 punktus guva Dueins Vašingtons, 15 punkti bija Džastinjanam Džesupam, 14 punktus guva Oskars da Silva, kamēr desmit punkti, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija Johannesam Foitmanam. "Dubai" ar piecām uzvarām septiņos mačos ieņem piekto vietu, bet "Bayern" ar divām uzvarām ir 17. pozīcijā.
Tikmēr Rodions Kurucs un Vitorijas "Baskonia" viesos ar rezultātu 79:85 (21:20, 19:23, 14:20, 25:22) zaudēja Atēnu "Panathinaikos".
Kurucs laukumā pavadītajās 21 minūtē un 55 sekundēs izpildīja pa diviem neprecīziem divpunktu metieniem un tālmetieniem, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, četrreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus un tika pie viena efektivitātes koeficienta punkta.
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Viesiem Mateo Spanjolo guva 16 punktus un atdeva četras rezultatīvas piespēles, Stefanam Joksimovičam bija 13 punkti, Klemāns Frišs guva 11 punktus, bet Tadam Sedekerskim bija desmit punkti un piecas atlēkušās bumbas.
Atēnu vienībā ar 20 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Matiss Lesors, 18 punkti un septiņas bumbas zem groziem bija Naidželam Heisam-Deivisam, 11 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Kendriks Nans, bet desmit punkti un 11 rezultatīvas piespēles bija Silvēnam Fransisko.
"Baskonia" ar vienu uzvaru ir pēdējā, 20. vietā, bet "Panathinaikos" ar sešām uzvarām atrodas līderpozīcijā. Eirolīgā katra no 20 komandām aizvada 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūst ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".